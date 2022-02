Na Kitajskem po novem brez lezbijk

Legendarno ameriško humoristično serijo Prijatelji (Friends) so po uspehu lanske enodelne obuditve začeli spet predvajati tudi na kitajskih pretočnih spletnih kanalih. Vendar so gledalci 236 delov, posnetih v letih od 1994 do 2004, presenečeni ugotovili, da nekaj manjka. Ostre škarje partijske cenzure so namreč izrezale marsikatero vsebino, za katero so cenzorji ocenili, da bi lahko bila za Kitajce neprimerna.

V koš je letelo, na primer, oznanilo enega glavnih junakov serije Rossa Gellerja – upodobil ga je igralec David Schwimmer – v drugem delu prve sezone, da je njegova žena ugotovila, da je lezbijka. Cenzorji so se lotili tudi prevodov. V enem od pogovorov, v katerem so prijatelji razpravljali o seksu, je bilo v podnapisih nekaj povsem drugega. Ker so glavni oboževalci Prijateljev na Kitajskem stari med dvajset in trideset let in večinoma razumejo angleško, je nekdo od spletnih kritikov tovrstne cenzure zapisal, da jih imajo očitno za tepce.

David Schwimmer oziroma Ross Geller ni imel sreče z ženskami, njegova prva žena je bila lezbijka. FOTO: Jim Ruymen/Reuters

Od takrat, ko so predvajali zadnjo sezono serije, je minilo že 18 let, a to ne pomeni, da so jo ljudje pozabili. Ne samo nekdanji gledalci, vedno znova jo odkrivajo tudi generacije, ki se takrat, ko so jo originalno predvajali, sploh še niso rodile, ali pa so bili v vrtcu. Ob ponovnih predvajanjih so se sicer tudi na Zahodu zadnje čase pojavljale kritike, vendar z drugega konca; veliko novih gledalcev je namreč menilo, da so ustvarjalci v vsebino vključevali tematiko istospolne usmerjenosti predvsem zato, da so se iz nje norčevali. Časi so se v zadnjih dveh desetletjih in več pač precej spremenili.

Zanimivo je, da so Prijatelje na kitajskih pretočnih spletnih kanalih predvajali v letih 2012 in 2013 v necenzurirani različici. Prav tako je necenzurirana serija široko dostopna na devedejih. Verjetno so vzrok za tokratne cenzorske posege navodila vrhovnega organa za medije iz leta 2016, s katerimi so na televiziji prepovedali »vulgarno, nemoralno in nezdravo vsebino«. V to košaro so padli homoseksualnost, kajenje, zunajzakonske zveze in zveze med mladimi.

Prijatelji seveda niso edini, ki so se jih lotili cenzorji partijskega in državnega vodje Xi Jinpinga. Tudi iz megauspešnice Bohemian Rhapsody so v verziji za kitajske kinematografe leta 2019 izrezali prizore s homoseksualno vsebino, na primer poljubljanje med moškimi.