Naomi Campbell: Z golo hčerko na naslovnici Voguea

Slavni manekenki Naomi Campbell (51), ki je bila že v najstniških letih kot prvi temnopolti supermodel izbrana za naslovnico modne biblije Vogue, so letos pri tej reviji dodelili podobno čast – tokrat v družbi hčerke. Imena deklice, rojene maja lani, zvezdnica medijem še ni razkrila. Semenodajalec je prav tako neznan – s tem je ponovila vzorec iz svojega otroštva, saj ji tudi njena mama Valerie Morris Campbell (70) ni nikoli povedala, kdo je njen biološki oče.

V marčnem izvodu revije Vogue, ki izide 22. februarja, so uredniki ob fotografiji Campbellove z njeno golo devetmesečno dojenčico v naročju izbrali naslov oziroma opis »materinska figura«, kar se hkrati nanaša na njeno mentorsko vlogo v snovanju karier manekenk afriškega porekla, ki se trenutno prebijajo med najbolj uspešne in seveda tudi najbolje plačane; Naomijino premoženje trenutno znaša kar 80 milijonov dolarjev.

Sama piše svoja pravila

V pogovoru je med drugim razložila, da si v življenju sama piše svoja pravila, kar namerava početi tudi kot mama prvorojenke. Zavrnila je govorice, da gre za posvojenko, in poudarila, da je biološka mama, kar najverjetneje pomeni, da je, kot se zadnja leta pogosto dogaja v elitnih krogih šovbiznisa, dete rodila nadomestna mama. Navsezadnje v zadnjem letu ni imela nosečniškega trebuha.

S svojo devetmesečno dojenčico, ki jo spremlja na vseh potovanjih po svetu ob stalni pomoči varuške.

Podrobnosti o svoji novi vlogi materinstva želi zvezdnica zadržati zase, ker jih bo vključila v knjigo, ki jo namerava izdati v bližnji prihodnosti. Njen stan za zdaj ostaja samski. V članku je med drugim še mogoče prebrati, da je s popolno poltjo in postavo še vedno videti kot boginja.

S še več energije kot 18-letnice

S kolegicami Lindo Evangelista (56), Cindy Crawford (55) in Christy Turlington (53), ki so bile v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja ene od prvih s statusom globalnih zvezdnic – tudi po zaslugi nastopov v glasbenih videih superzvezdnika Goergea Michaela – trenutno pripravlja serijo dokumentarcev o tem obdobju.

Temnopolta modna ikona kljub letom še vedno nastopa na modnih revijah z visoko modo od Pariza in Milana do Londona, kjer so njene sodelavke večinoma 18-letnice, a ugotavlja, da ima sama včasih še več energije kot one ter da je manekenstvo zdaj manj sproščen in zabaven posel kot nekoč. Hči povsod po svetu potuje z njo – ob stalni pomoči varuške.