Naomi Osaka: Mediji so slabi za duševno zdravje

Japonka Naomi Osaka, ki na svetovni teniški lestvici trenutno zaostaja le za Avstralko Ashleigh Barty, je že v sredo sporočila, da med Roland Garrosom ne bo imela tiskovnih konferenc, ker želi ohraniti svoje duševno zdravje.



Dodala je, da je zahteva, da poraženec odgovarja na novinarska vprašanja, podobna brcanju človeka, ki že leži na tleh. »Pogosto sem čutila, da ljudje ne vzamejo v obzir duševnega zdravja športnikov, in to se izkaže za resnično na vsaki tiskovni konferenci, ki jo gledam ali na kateri sodelujem,« je povedala v izjavi, ki jo je objavila na družbenem omrežju.



»Pogosto sedimo tam in odgovarjamo na vprašanja, na katera smo odgovorili že velikokrat, ali pa nas sprašujejo stvari, zaradi katerih začenjamo dvomiti o sebi, jaz pa se ne mislim ukvarjati z ljudmi, ki dvomijo o meni,« je bila jasna.



Po zmagi v prvem krogu turnirja proti Romunki Patricii Marii Tig je morala plačati globo v višini 12.300 evrov, ker si po obračunu na igrišču ni vzela časa za predstavnike sedme sile. Dvoboj z Romunko je sicer dobila z izidom 6:4, 7:6.



Francoski organizatorji so eno največjih globalnih športnih zvezdnic, ki z donosnimi pogodbami zasluži več od najboljših moških kolegov, opozorili, da jo lahko, če bo še naprej zanemarjala svoje medijske obveznosti, doletijo še hujše sankcije.



Pod opozorilo se niso podpisali le Francozi, ampak organizatorji vseh štirih turnirjev največje četverice. »Če se bodo takšna dejanja Naomi Osaka ponavljala, lahko ostane brez zaslužka na turnirju, v skrajni sili je lahko suspendirana,« so zapisali predstavnik avstralskega tenisa Jayne Hrdlicka, francoskega Gilles Moretton, angleškega Ian Hewitt in ameriškega tenisa Mike McNulty.



Dodali so, da je odgovornost vsakega igralca, da sodeluje z mediji, ne glede na izid tekme, »v dobro športa, oboževalcev in igralcev samih«. Poudarili so, da pravila »zagotavljajo, da se z vsemi igralci ravna popolnoma enako«. Večina denarja za denarni sklad turnirjev prihaja ravno iz medijskih pravic, ki jih organizatorji prodajo.



In čeprav mnogi kolegi prikimavajo Osaki, da več občutljivosti predstavnikom sedme sile ne bi škodilo, prevladuje mnenje, da če ne želiš sodelovati z mediji, morda ne bi smel sodelovati niti na samem turnirju.



Do obnašanja Osake so kritični tudi nekateri njeni moški kolegi. »Brez medijev ne bi bili tam, kjer smo,« je, denimo, sporočil Rafael Nadal.



Redkobesedna Osaka je v nedeljo na twitterju zapisala: »Jeza je pomanjkanje razumevanja. Zaradi sprememb je ljudem neprijetno.«

