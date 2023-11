Ne pokvarite Willyja Wonke!

Filmski navdušenci so zelo občutljivi in zaščitniški do svojih ljubljenih junakov sedme umetnosti in ne želijo, da se liki v upodobitvenih različicah pretirano spreminjajo. Tega se zaveda tudi 27-letni ameriško-francoski zvezdnik Timothée Chalamet: »Ljudje ne marajo sprememb pri likih, ki jih obožujejo, kar gotovo velja tudi za Willyja Wonko.«

Mladi zvezdnik, doslej prejemnik različnih priznanj, vključno z nominacijami za oskarja, dvema zlatima globusoma in tremi filmskimi nagradami bafta, je o tem spregovoril na torkovi londonski premieri filma Wonka, v katerem poleg njega v naslovni vlogi igrata Hugh Grant in Olivia Colman. Oboževalci so več ur čakali v vrsti, da bi videli prihod igralske zasedbe v Royal Festival Hall.

Glasbeno-fantastični film Wonka temelji na knjigi pisatelja Roalda Dahla Charlie in tovarna čokolade, ki jo obožujejo generacije otrok in odraslih. Pripoveduje zgodbo o ekscentričnem čokoladniku Willyju Wonki, enem izmed avtorjevih najljubših likov. 27-letni Chalamet je tretji hollywoodski igralec, ki je stopil v čevlje slavnega slaščičarja.

Ko je priznal, da ve, kako ljudje ne želijo, da bi s svojo vlogo karkoli zamočil, je dodal: »Z režiserjem Paulom Kingom smo bili v odličnih rokah in to ni zgodba o Charlieju in tovarni čokolade, to je zgodba o tem, kako je Willy Wonka postal Willy Wonka. Mislim, da smo opravili odlično delo.« Mladi zvezdnik gre po stopinjah Gena Wilderja, ki je leta 1971 zaigral v filmu Willy Wonka in tovarna čokolade, in Johnnyja Deppa, ki je leta 2005 odigral naslovno vlogo v adaptaciji Tima Burtona. Chalamet je na rdeči preprogi dejal, da je odrasel z izvirnim filmom in da je bil tudi velik oboževalec kasnejšega filma.

Poudaril pa je, da je s svojo upodobitvijo Wonke želel narediti nekaj drugačnega. »To ni Willy Wonka z nekaj zrahljanimi vijaki, ki ga vidimo pri Genu Wilderju in drugi različici. Zdaj je mlad, ambiciozen, upanja poln, živahen, lahkoten Willy.«

Chalamet, ki je zaslovel v romantični drami Pokliči me po svojem imenu leta 2017 in v epskem znanstvenofantastičnem filmu Dune: peščeni planet, je postal spletna senzacija in najnovejši srčni izbranec Hollywooda. Zato ni čudno, da so se njegovi oboževalci množično zgrnili pred premierno dvorano in navdušeno vzklikali njegovo ime.