Ne več čisto bel Seks

Ko je ameriška plačljiva televizija HBO januarja objavila, da bo obudila kultno serijo Seks v mestu (Sex and the City), ki je bila v letih od 1998 do 2004 ena najbolj priljubljenih in razvpitih televizijskih nadaljevank, je bilo jasno, da glavne igralke ne bodo ostale iste. Zdaj je britanski Mail on Sunday objavil, da bo nova članica ženske četverice 50-letna ameriška igralka Nicole Ari Parker. Upodobila bo novo najboljšo prijateljico glavne junakinje, novinarke Carrie Bradshaw (igra jo Sarah Jessice Parker), avtorico dokumentarcev Liso Todd Wexley.



Nicole Ari Parker bo zamenjala Kim Cattrall, ki je igrala razuzdano Samantho Jones. Ta je že pred dvema letoma povedala, da je lik po še dveh filmih, v katerih so nekako nadaljevali serijo, ne zanima več. Poleg dveh Parkerjevih bosta v novih delih Seksa v mestu v najpomembnejših vlogah svoja lika ponovno zaigrali Kristin Davis and Cynthia Nixon. Tri »preživele« iz starega Seksa bodo tudi med izvršnimi producenti novega, ki so ga naslovili And Just Like That …



Od leta 2010, ko so posneli posneli zadnji film, še bolj pa od leta 2004, ko se je končala serija, so se razmere seveda temeljito spremenile. Že takrat so kritiki zgodbam očitali, da so snežno bele, saj v njih niti kot pomembnejši stranski liki niso nastopali nebelski igralci. Danes je kaj takšnega, posebno ob menjavi enega od glavnih likov, nesprejemljivo. Čeprav je precej svetle polti, je Nicole Ari Parker črnka, oziroma Afroameričanka, kakor se temu pravi politično korektno. Novi Seks, ki ga bo sestavljalo 10 polurnih nadaljevanj, tako ne bo več snežno bel.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: