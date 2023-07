Negotova usoda Američana, ki je pobegnil v Severno Korejo

Namesto da bi se vrnil v domovino, kjer so ga čakali disciplinski postopki, je ameriški vojak Travis T. King (23) v torek med turističnim ogledom območja skupnega nadzora na meji med Severno in Južno Korejo prestopil demarkacijsko linijo. Po vstopu v Severno Korejo naj bi ga pridržali.

Ameriški obrambni minister Lloyd Austin je izrazil zaskrbljenost za pobeglega vojaka, ki je »zavestno in brez dovoljenja prestopil vojaško demarkacijsko linijo v Demokratično ljudsko republiko Korejo«. Austin je novinarjem v torek razkril, da gre za ameriškega vojaka, ki ni bil na dolžnosti in dodal, da si prizadevajo obvestiti njegove sorodnike, več informacij pa ni izdal.

Kot je poročal CBS, naj bi bil Travis, ki se je ameriški vojski pridružil leta 2021, na poti v domovino, kamor so ga poslali iz disciplinskih razlogov. Ko je končal prestajanje kazni v priporu v Južni Koreji, ga je ameriška vojska pripeljala na letališče, da bi se vrnil v svojo domačo enoto v ZDA. Sam je šel skozi varnostno kontrolo, nato pa si je očitno premislil. Na letališču, kjer oglašujejo turistične oglede demilitariziranega območja, se je nepričakovano pridružil skupini turistov na ogledu. Po besedah priče, ki se je udeležila istega izleta, naj bi se vojak »glasno zasmejal«, preden je stekel proti meji.

Tiskovni predstavnik ameriških sil v Južni Koreji Isaac Taylor je povedal, da so v stiku z vojsko Severne Koreje in zaplet skušajo rešiti. Pobeg se je zgodil v času zaostrenih odnosov med Washingtonom in Pjongjangom. Odnose je še dodatno zaostril prihod ameriške podmornice, oborožene z balističnimi izstrelki, v Južno Korejo, kar naj bi služilo kot opozorilo severni sosedi in njenim jedrskim aktivnostim. Severna Koreja preizkuša vse močnejše rakete, ki lahko nosijo jedrske konice, vključno z novo medcelinsko balistično raketo na trdo gorivo, ki so jo izstrelili prejšnji teden. V torek je v morje blizu Japonske izstrelila še eno balistično raketo, je poročala južnokorejska tiskovna agencija, ki se sklicuje na južnokorejsko vojsko.

Za ABC News je medtem spregovorila mati ubežnika, Claudine Gates iz Racina v Wisconsinu. »Travisu ni niti najmanj podobno, da bi storil kaj takega,« je dejala. S sinom sta nazadnje govorila pred nekaj dnevi, zdaj pa si želi le, da bi se varno vrnil domov.