Newyorški Župan Eric Adams obtožen kaznivih dejanj

Proti newyorškemu županu Ericu Adamsu je bila po poročanju ameriških medijev vložena obtožnica zaradi zveznih kaznivih dejanj. Podrobnosti so menda tožilci razkrili te dni, obtožnica pa za zdaj ostaja zapečatena. 64-letni Adams, proti kateremu potekajo štiri s korupcijo povezane preiskave, je prvi župan, obtožen med opravljanjem funkcije.

Adams je v sredo objavil izjavo, v kateri se je izrekel za nedolžnega. Dejal je, da se bo boril proti obtožbam in ostal na položaju, prebivalce New Yorka pa prosil za »molitve in potrpežljivost«. »Vedno sem vedel, da bom postal tarča, če se bom zavzemal za Newyorčane – in to sem tudi postal. Sem nedolžen in proti temu se bom boril z vsemi močmi,« je dejal in dodal, da bo zahteval »takojšnje sojenje, da bodo Newyorčani lahko slišali resnico«.

Odzval se je tudi na številne pozive k odstopu. »Če bom obtožen, bodo mnogi rekli, da bi moral odstopiti, ker ne morem upravljati mesta, medtem ko se borim s primerom. Razumem, da bi bili Newyorčani zaskrbljeni, ker ne morem opravljati svojega dela, medtem ko se soočam z obtožbami, vendar se s temi lažmi soočam že več mesecev,« je dejal.

K odstopu ga medtem poziva vse več političark in politikov, med drugim predstavnica Alexandria Ocasio-Cortez, ki zastopa Bronx in Queens in je v levo usmerjenem New Yorku izrazito priljubljena. »Ne vidim, kako lahko župan Adams še naprej vodi New York,« je zapisala na omrežju X. »V dobro mesta bi moral odstopiti.«

Trenutno potekajo najmanj štiri zvezne preiskave proti Adamsu, ki so pod drobnogled vzele tudi druge uradnike v njegovi administraciji. Obtožnica prihaja po napornem tednu za Adamsa, čigar administracijo sta pretresla odstopa komisarja za zdravje Ashwina Vasana in kanclerja za izobraževanje Davida Banksa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pred tem je odstopil tudi policijski komisar Edward Caban in kot razlog navedel preiskavo zvezne policije FBI o domnevni korupciji. Tarča preiskave naj bi bil njegov brat James Caban, nekdanji policist, ki je vpleten v mestno industrijo nočnega življenja. Zvezni policisti sumijo, da je izkoriščal svoj vpliv pri bratu, da določenim klubom in barom pomaga v zameno za plačilo.

Adamsu so sicer pred skoraj letom dni zvezni policisti zasegli elektronske naprave in izvedli hišno preiskavo pri njegovi sodelavki Brianni Suggs. FBI namreč preiskuje sum korupcije pri financiranju Adamsove politične kampanje ter preverja, ali je leta 2021 dobil denar od agentov turške vlade in drugih.