Nicole Kidman je izgubila mamo

Sedeminpetdesetletna zvezdnica Nicole Kidman, ki je v soboto na beneškem filmskem festivalu prejela nagrado coppa volpi za najboljšo igralko, in sicer za vlogo v erotičnem trilerju Babygirl, se ni mogla udeležiti podelitve zaradi materine smrti, poroča revija Variety.

Ko so na zaključni slovesnosti razglasili njeno ime, je na oder prišla režiserka filma Halina Reijn in občinstvu prebrala igralkino sporočilo. »Danes sem pripotovala v Benetke in kmalu zatem izvedela, da je moja pogumna in lepa mama Janelle Anne Kidman umrla,« je zapisala Kidmanova. »Sem v šoku, vračam se k svoji družini. Ta nagrada je zanjo. Ona je tista, ki me je oblikovala, me vodila, me ustvarila. Hvaležna sem, da lahko prek Haline vsem vam povem njeno ime. Preplet življenja in umetnosti je srce parajoč. Moje srce je zlomljeno.« Novico, da materino zdravje ni dobro, je z javnostjo delila že januarja 2022. Igralka se je bila večkrat primorana soočiti z izgubo sorodnikov, pred leti je v nekem intervjuju dejala, da jo je najbolj strah nenadne izgube najdražjih. Leta 2014 je družino pretresla smrt očeta Antonyja Kidmana, ki je pri 75 letih umrl za srčno kapjo. Leto kasneje je nepričakovano umrl njen nekdanji svak Angus Hawley.

Nagrado je dobila za film Babygirl. FOTO: Alberto Pizzoli/AFP

V erotični drami Babygirl je ustvarila svojo najbolj celostno in drzno vlogo v zadnjem času, zatrjujejo kritiki. Kot elegantna direktorica newyorškega podjetja za robotiko, poročena z gledališkim režiserjem (Antonio Banderas), se zaplete z mladim pripravnikom (Harris Dickinson), njuno razmerje pa raziskuje igre moči in spolnosti v korporativnem okolju v vsej »umazani kompleksnosti«.

Nicole Kidman je kot igralka in producentka tudi nekakšen porok za uspeh televizijske serije. V zadnjih letih je soustvarila uspešnice, kot so Velike male laži, Zlom in Devet popolnih neznancev, zdaj pa je na Netflixu nova psihološka kriminalka The Perfect Couple (Popolni par), v kateri igra uspešno pisateljico kriminalnih romanov, obsedeno z Agatho Christie, ki svojo popolno in glamurozno družino zbere na posestvu za sinovo poroko. Noč pred poročnim obredom se zgodi umor, ki ga gledalci, tako kot v seriji Velike male laži, odkrivamo retrospektivno.

Nase je opozorila v devetdesetih s filmom Dnevi grmenja, med snemanjem sta se zaljubila s soigralcem Tomom Cruisom in se naslednje leto poročila.

Do zdaj je ustvarila nepozabne vloge tako v hollywoodskih uspešnicah kakor v neodvisnih filmih, kot sta Dogville Larsa von Trierja in Ubijanje svetega jelena Jorgosa Lantimosa. Prvega oskarja je dobila leta 2002 za portret pisateljice Virginie Woolf v filmu Ure do večnosti.