Nirvana premagala dojenčka z naslovnice

V petek je ameriško sodišče dokončno zavrnilo tožbo tako imenovanega Nirvaninega dojenčka, 31-letnega umetnika Spencerja Eldena proti legendarni skupini Nirvana. Avgusta lani je naznanil, da si želi odškodnino v vrednosti dobrih dveh milijonov dolarjev. Tožil je petnajst ljudi, vključno s Courtney Love, vdovo ikone alternativnega rocka in Nirvaninega pevca Kurta Cobaina, ter nekdanjima članoma skupine Davom Grohlom in Kristom Novoselicem.

Tožbo je gradil na predpostavki, da je bila njegova podoba na enem najbolje prodajanih albumov vseh časov Nevermind iz leta 1991 v resnici otroška pornografija, torej zloraba otroka. Njegovi starši so takrat prejeli honorar v vrednosti 250 dolarjev. Eden od tožencev, avtor fotografije Kirk Weddle, je štiri mesece starega Spencerja posnel pod vodo, tako da se je videl lulček, oblikovalec pa je dodal še dolarski bankovec na trnku.

Samoironična prispodoba

Avtor ideje je bil prav pokojni legendarni kralj grungea Cobain, ki je v podobi videl samoironično prispodobo za takrat še neznane člane, ki so se s podpisom pogodbe z založbo začeli pehati za denarjem. Po Eldenovih besedah je vloga razgaljenega dojenčka njemu samemu prinesla težave v izobraževanju in karieri, zaradi česar ni zmogel preživeti brez terapije.

Nevermind velja za enega najbolje prodajanih albumov vseh časov. FOTO: Shutterstock

Pa vendar se je pred šestimi leti fotografiral pred istim bazenom ter javno spregovoril, kakšna čast je bila to zanj; poleg tega si je na prsi vtetoviral napis Nevermind. Glavni argument sodnika Fernanda M. Olguina ob zavrnitvi tožbe je bil, da je preteklo preveč časa, saj je podobo albuma poznal že najmanj deset let. Odvetnik in zastopnik tožene petnajsterice Bert H. Deixler je po razsodbi dejal, da so zadovoljni, ker se je neutemeljena zadeva hitro zaključila.