Oblastna Carrie

Britanska prva dama je okoljevarstvenica in hči solastnika Independenta. FOTO: Reuters

s svojo vlogo, za katero ni bila izvoljena, škoduje demokraciji,« trdi njen nekdanji sodelavec pri kampanji za brexit Nic Conner.32-letna življenjska sopotnica britanskega premierja(56) po njegovih besedah samovoljno odstavlja nasprotnike in na pomembne položaje nastavlja prijatelje.»Po svojih izkušnjah z njo sem globoko zaskrbljen nad dejstvom, da ima kakršnokoli vlogo pri upravljanju naše države, pri tem pa za to nima pooblastil in za svoja dejanja ne nosi nobene odgovornosti. Jasno je, da se Carrie ne vede le kot premierjeva zaupnica. Če poročila držijo, in prepričan sem, da držijo, je njena funkcija bolj podobna tisti vodje osebja.To je zaskrbljujoče, ker Carrie ni bila varnostno preverjena, ker pravno nikomur ne odgovarja in ker je ne moremo odpustiti ali glasovati za njen odhod.«Conner je član konservativnega think-tanka Bow Group, ki se strinja s svojim članom in poziva k neodvisni preiskavi o vlogi Symondsove v vladi. Predsednik Bow Groupadodaja: »Noben ljubezenski partner premierja se doslej ni vpletal do te stopnje. To je v moderni demokraciji neopravičljivo in če mene ali Bow Group zmerjajo s seksisti, to tega dejstva ne spremeni.«Think-tank zahteva preiskavo o njeni vlogi pri izgonu pomembnih svetovalcev iz Downing Streeta. Trdijo, da je imela ključno vlogo pri imenovanju svoje prijateljiceza svetovalko notranjega ministrstva. Med njenimi žrtvami naj bi bil, nekdanja Johnsonova desna roka, ki je po sporu s Symondsovo položaj zapustil novembra. Kmalu mu je sledil direktor za komuniciranjeIz Downing Streeta prihajajo govorice, da Symondsova, ki ima z Johnsonom devetmesečnega sina Wilfreda Lawrieja Nicholasa, premierja kliče dvajsetkrat na dan in da so ji nasprotniki nadeli vzdevek Princess Nut Nut, Princesa zmešanka. Po poročanju britanskih medijev se je z Johnsonom romantično zapletla leta 2018, ko je bil za še poročen z drugo ženo, Marino Wheeler.Njen predstavnik za stike z javnostmi obtožb o vmešavanju Symondsove v delo vlade ni želel komentirati. Obtožbe sicer niso nove. Že januarja lani naj bi namreč britanska vlada na njeno zahtevo umaknila odlok o načrtovanem odlovu jazbecev, ki so povzročali škodo kmetom v Derbyshiru.