Odhod tihega člana legendarne skupine

Natančno mesec dni pred 71. rojstnim dnevom je umrl ameriški pevec, kitarist in tekstopisec Toriano Adaryll Jackson, bolj znan po vzdevku Tito. V poznih 60. letih je skupaj z brati Jackiejem, Jermainom, Marlonom in Michaelom zaslovel kot član družinskega banda Jackson 5. »S težkim srcem sporočamo, da našega ljubega očeta Tita Jacksona, člana Hiše slavnih Rock & Rolla [Rock & Roll Hall of Fame v Clevelandu] ni več med nami. Smo šokirani in žalostni. Naš oče je bil neverjeten človek, ki je skrbel za vse in za dobro vseh. Prosimo, da se spomnite, kaj je vedno govoril, in to je, da se imejte radi. Radi te imamo, ati,« so na družabnem omrežju objavili njegovi sinovi Taj, Taryll in TJ, tudi sami glasbeniki.

Odhod Tita je bil nepričakovan, saj je z bratoma Marlonom in Jackiejem kot The Jacksons še pred kratkim koncertiral v Nemčiji, Angliji in Kaliforniji. Smrt ga je doletela na potepanju po ameriškem jugu, med zveznima državama Oklahomo in Novo Mehiko, ko je vozil avtomobil. Je drugi umrli član izvirne postave Jackson 5. Pred njim je leta 2009, star 50 let, zaradi prevelikega odmerka zdravil proti bolečinam umrl mlajši brat Michael; ta je bil pozneje, znan kot »kralj popa«, na samostojni glasbeni poti še bolj staven od družinske skupine, čeprav je bila že ta z več kot 150 milijoni prodanih plošč fantastično uspešna.

Tito je bil drugi od kar desetih otrok, treh deklet in sedmih fantov, od katerih je eden umrl ob porodu, pokojnega Joeja in zdaj 94-letne Katherine Jackson. Živeli so v takrat cvetočem, danes pa precej propadajočem železarskem mestu Gary na obali jezera Michigan, na širšem območju velemesta Čikaga. Pet bratov Jackson je na odre spravila prav mati, ko je ugotovila, da znajo peti. Oče je sčasoma opustil delo v železarni in postal njihov menedžer.

Michael je skupino zapustil leta 1984, drugi Jacksoni pa so koncertirali in snemali do leta 1989. Kitarist Tito, veljal je za najbolj tihega člana, je bil zadnji, ki je začel samostojno kariero. Leta 2016 in 2021 je izdal dva studijska solo albuma. Bratje, nazadnje so kot The Jacksons nastopali Marlon, Jackie in Tito, so po dolgem premoru spet začeli občasno koncertirati leta 2012.