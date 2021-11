Odkorakala bo v ritmu punka

Großer Zapfenstreich je vojaška slovesnost v čast najvišjim funkcionarjem in častnikom v Nemčiji in Avstriji, nekoč pa so jo izvajali tudi v propadli Vzhodni Nemčiji. V združeni državi so slovesnosti, v kateri igra vojaška godba in sodeluje več vojaških enot, nekatere z baklami – skupaj približno 400 vojakov – lahko deležni predsedniki, kanclerji, obrambni ministri, najvišji generali in poveljnik združenih sil zveze Nato.

Ker se približuje konec dolge vladavine 67-letne Angele Merkel, bodo vojaki prihodnji četrtek igrali in korakali tudi njej v čast. Pred veliko manjšim občinstvom, kot je običajno, seveda zaradi koronaomejitev, si je Merklova po poročanji revije Der Spiegel izbrala dve poslovilni skladbi. Vojaška godba ji bo kot prvo zaigrala skladbo pokojne igralke in potem pevke šansonov Hildegard Knef, priljubljene predvsem v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja Für mich soll's rote Rosen regnen (Naj zame dežujejo rdeče vrtnice). Bolj presenetljiva je njena druga izbira, pesem Du hast den Farbfilm vergessen (Pozabil si barvni film) zdaj 66-letne Nine Hagen, ki je pozneje obveljala za eno od začetnic punka.

Izbor hita iz leta 1974 je morda malce manj presenetljiv, če povemo, da je Hagnova takrat živela še v Vzhodni Nemčiji in pesem prav tako Vzhodnonemka Merklova seveda dobro pozna. V besedilu je Nina Hagen s skupino dovolj prikrito, da ga ni prepovedala stroga cenzura, namigovala na sivino takrat socialistične Vzhodne Nemčije. Ker Merklova ni znana kot ljubiteljica punk glasbe, gre pri izbiri verjetno bolj za nostalgijo kot za kaj drugega.

Slovenski predsednik Borut Pahor je na Brdu pri Kranju prejšnji mesec odlikoval nemško kanclerko Angelo Merkel z redom za izredne zasluge. FOTO: Leon Vidic/Delo

Da pa odhajajoča kanclerka morda le ni povsem ravnodušna do tovrstne glasbe, pa kaže zaplet iz leta 2013. Takrat je na zabavi po zmagi na parlamentarnih volitvah eden od članov njenih krščanskih demokratov namreč zapel pesem nemških punkerjev Die Toten Hosen. Člani skupine so dali izjavo, da so besni, ker bi lahko to kdo tolmačil kot podporo stranki Merklove. A je kanclerka vse skupaj obrnila v šalo. Frontmanu zasedbe Andreasu Fregeju, bolj znanemu po odrskem imenu Campino, se je opravičila in mu zagotovila, da njihove pesmi Tage Wie Diese (Dnevi, kot so ti), ne bodo izbrali za novo himno stranke. Dodala pa je, da je Campino napisal zelo lepo pesem.

Za najbolj veličastno slovesnost Großer Zapfenstreich v novejši zgodovini velja tista ob slovesu kanclerja Helmuta Kohla, ki je pred letom 1998 tako kot Merklova vlado vodil 16 let. Ker slovesnost izvira še iz pruskih časov pa marsikdo v nemški politiki, predvsem na njeni levi strani, meni, da je za sodobno državo neprimerna. Nekdanji dolgoletni poslanec socialdemokratov Hans Koschnick jo je tako ocenil za preddemokratično in zastarelo, predhodniki današnje Levice iz vrst nekdanjih vzhodnonemških komunistov in Zeleni pa so leta 1996 predlagali, da bi jo ukinili.