Okuženega rokerja tožba

Britanski roker, 74-letni kitarist skupine Queen Brian May, je naredil napako, za katero se zdaj kesa pred širnim svetom. Na družbenem omrežju je sledilcem v videu priznal, da se je pred dnevi z ženo Anito Dobson udeležil rojstnodnevne zabave. Posledica? Zakonca sta zbolela za covidom-19. Zdaj javnost poziva, naj ne ponavlja njegove napake, saj da je bolezen strašna, predvsem pa se izredno hitro in nepredvidljivo širi.

May pravi, da sta z ženo ves čas pandemije dosledno spoštovala proticovidne ukrepe, tokrat pa sta se odzvala vabilu na rojstnodnevno kosilo z manjšo skupino prijateljev. Vsi udeleženci naj bi bili tistega jutra na samotestiranju negativni, vsi tudi trikrat cepljeni, zato sta se odločila iti na srečanje, saj naj bi bilo vse skupaj varno organizirano. Povabljeni naj bi menili, da so v mehurčku, in niso nosili zaščitnih mask. Priznal pa je, da se je deloma zavedal tveganja.

Oboleli glasbenik je na instagramu citiral profesorja Chrisa Whittyja, ki je Britancem svetoval, naj se pametno odločajo glede druženja med prazniki in poskušajo čim bolj omejiti stike, saj naj bi le tako pripomogli k zajezitvi pandemije.

Simptomi bolezni so se pri zakoncih pokazali kmalu po zabavi, na kateri se je okužilo osem ljudi. May je v videu povedal: »Z ženo se ves čas samotestirava in sva bila vedno negativna. Predvidevam, da je bilo tako tudi pri drugih udeležencih.« Pozitiven rezultat testa se je pri kitaristu pokazal šele po treh dneh slabega počutja – ki pa bi bilo po mnenju glasbenika še precej slabše, če ne bi bil cepljen. Svojo izpoved je sklenil takole: »Nekaj bi rad poudaril: če ne bi bil cepljen, se moje telo ne bi zmoglo tako odzvati. Tako se odziva zato, ker sem bil cepljen. Apeliram na vas, da se greste cepit, če se še niste, saj vam bo to v pomoč.«