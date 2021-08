Paraolimpijka s 15 zlatimi odličji se ne namerava ustaviti

Na tekmovanju v zasledovanju je triinštiridesetletna Sarah Storey v Tokiu v disciplini C5 na 3000 metrih na velodromu Izu porušila rekord in znova zmagala. S tem je na kolesarski tekmi na paraolimpijskih igrah že četrtič zapored osvojila zlato medaljo, ponovno je, tako kot že na igrah v Riu pred petimi leti, premagala rojakinjo Crystal Lane-Wright. S tem se je že petnajstič v tekmovalni karieri po­vzpela na oder za zmagovalce. Osupljiva je tudi njena udeležba na igrah, letos namreč sodeluje že osmič.



Trenutno ji manjka le še ena zlata medalja do izenačitve dosežka rojaka Mika Kennyja, ki je na plavalnih tekmovanjih med letoma 1976 in 1988 osvojil kar 16 zlatih odličij. Devetindvajset let pozneje se zdi, da je to zanjo le še gola formalnost. »Rekorde sem porušila v Pekingu, Londonu in Riu … Nisem pričakovala, da bom tako hitra, kot sem bila to jutro, a sem vesela, da je bilo tako,« je povedala navdušena nad zmago.



Sprva se je iger udeležila kot plavalka in petkrat osvojila zlato, potem je v Pekingu leta 2008 presedlala na kolesarstvo. Prihodnji teden bo dobila priložnost, da prekosi rojaka, saj jo čakata še tekmi v dveh disciplinah.



Sarah Storey, ki se je rodila brez delujoče leve roke, je v karieri podrla že 76 svetovnih rekordov. Ker je še vedno v odlični formi, nič ne kaže, da se namerava ustaviti. Tako kot drugi športniki tudi ona zaradi koronavirusa v Tokiu nastopa brez podpore družine na tribunah. »Pripravljeni smo na to, da tekmujemo pred praznimi tribunami, a to te zadene šele, ko je tekme konec,« je povedala Sarah Storey, ki je vajena, da zanjo na tribunah navijajo mož Barney, osemletna hči Louisa in triletni sin Charlie.

Naziv najuspešnejše britanske paraolimpijke je dobila že v Londonu leta 2012. Odločena je, da bo v tekmovalnem športu vztrajala do iger v Parizu, takrat bo stara 46 let. »Nastopiti v Parizu je velika motivacija že z vidika družine, poleg tega se želim potiskati naprej, da bom kar najboljša.«

