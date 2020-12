Meghan Markle se je poklonila tihim junakom

Njen soprog, princ Harry, se tokrat ni oglasil. FOTO: Siphiwe Sibeko/ Reuters

39-letna vojvodinja Susseška se je na CNN-u v oddaji Heroes, posvečeni ljudem, ki v skupnostih spreminjajo življenje na bolje, poklonila »tihim junakom« pandemije novega koronavirusa in »moči človeškega duha«.To je bil prvi javni nastop potem, ko jev kolumni za New York Times razkrila, da je imela julija lani spontani splav in opisala svojo in moževo »neznosno bolečino.«V svojem nagovoru je lokalne skupnosti pohvalila, da so v pandemiji »strnili vrste.« Pohvalila je tudi delavce v nujnih poklicih in prostovoljce: »Videli smo skupnosti, ki so se dvignile in vzele vajeti v svoje roke. Ko so se programi otroških kosil ustavili, smo videli naše sosede, ki so poskrbeli, da otroci dobijo obrok, ki ga potrebujejo.«Kot poročajo britanski mediji, se je Meghan za to priložnost oglasila z vrta kalifornijskega posestva, vrednega 11 milijonov evrov in pol, kjer prebiva s princem Harryjem in njunim 19-mesečnim sinom, in povedala, da je bilo »leto 2020 leto izzivov za vsakogar med nami, toda navdihujejo me zgodbe sočutja v naših skupnostih.Po vsej državi so ljudje svoje potrebe potisnili na stran, stopili skupaj in dali prednost dobrobiti ljudi v svoji bližini.« Poudarila je, da »imamo v sebi moč, da ljudem pokažemo, da obstaja upanje.«Med pandemijo sta skot prostovoljca pomagala več organizacijam, ki se ukvarjajo z razdeljevanjem hrane.»Nocoj slavimo vse te tihe junake, nekatere od njih poznam osebno, drugim pa ploskam od daleč. Zavedamo se pomena hrane kot hranila, kot vira življenja,« je dejala in dodala: »V teh kriznih časih je lahko topel obrok za marsikoga tako tolažilen kot topel objem – posebej v času, ko pogreša človeški dotik zaradi fizičnega distanciranja, ki ga vsi prakticiramo.«Opozorila je tudi na uničujoče gospodarske posledice pandemije: »Ko je marca kriza covida-19 na polno udarila, se je čez noč vse spremenilo. Za mnogo ljudi je imela epidemija uničujoče posledice in premnoge družine so se soočile z vprašanjem, ki ti stre srce: Kako bom svoji družini zagotovil hrano na mizi?« Poudarila je, da smo ravno v teh časih videli moč človeškega duha in »celotnih skupnosti, ki so stopile skupaj in niso dovolile, da bi bili njihovi sosedje lačni.«