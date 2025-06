Portretirance najde na instagramu

Družabna omrežja vplivajo tudi na umetnike in na način, kako ustvarjajo svoja dela. Medtem ko je instagram za nekatere popolna izguba časa, je mlada južnokorejska umetnica v njem našla vir navdiha. Namesto da bi svojega portretiranca posedla predse in ga naslikala v živo, ideje najde na instagramu. Oseimdvajsetletna uveljavljena slikarka Moka Lee lahko za svoja dela iztrži na stotine tisoče dolarjev.

»Neskončno število ljudi si lahko ogledujem preko telefona, ne da bi se kdaj srečala z njimi. Čakam, da na fotografijah, ki mi jih ponudi algoritem, najdem nekaj posebnega,« je povedala za CNN. Zanimivo se ji zdi, kako se skušajo posamezniki na instagramu predstaviti na fotografijah, ki jih vedno skrbno izberejo. Ko naleti na kakšno, ki ji je posebej všeč, potencialnemu portretirancu pošlje sporočilo, v katerem ga prosi za odkup pravic. Sprava so nekateri njene prošnje zavračali, odkar pa je slavna, z odobritvami nima več težav.

Jason Haam iz seulske galerije, ki zastopa umetnico, pravi, da je prav njen način dela in odsotnost stikov s portretiranci dokaz, kako zelo so se spremenili medčloveški odnosi. Ena največjih slikarskih umetnin, znamenita Mona Lisa, je nastala povsem drugače, saj je imel veliki Leonardo da Vinci svoj model ves čas pred seboj. Lee pa se s svojimi modeli nikoli ne sreča v živo, kljub temu pa so njena dela dosegla veliko mednarodno prepoznavnost, med drugim se je predstavila tudi na ugledni razstavi Art Basel Hong Kong. Za portret I'm Not Like Me, ki prikazuje mlado žensko z rdeče našminkanimi ustnicami, ki sedi na robu postelje, je konec lanskega leta na dražbi v Hongkongu iztržila več kot 200.000 dolarjev, kar je rekorden znesek za umetnika iz Južne Koreje, ki še ni dopolnil 30 let. Ta teden bodo njen portret z naslovom Surface Tension 07, ki prikazuje mlado žensko, razstavljen v Švici na uglednem umetniškem sejmu Art.