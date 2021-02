Potovanje v Pekel z Johnom Malkovichem

Poleti bomo v Ljubljani znova gostili izjemnega Johna Malkovicha, igralca, režiserja, producenta in modnega kreatorja, ki se rad posveča nenavadnim projektom. Letos, ko mineva natanko 700 let od smrti velikega renesančnega umetnika Danteja Alighierija, bo na oder postavil posebno predstavo John Malkovich's Inferno, ali po slovensko Pekel Johna Malkovicha.



Z njo bo 7. julija gostoval tudi na Festivalu Ljubljana. Umetnik, ki rad združuje recital, literaturo in klasično glasbo, si je predstavo zamislil kot potovanje v Pekel, med katerim se sreča z zgodovinskimi osebnostmi, na poti pa ga pospremi flavtist Massimo Mercelli z glasbo, ki jo je ustvaril Gabriel Prokofjev, vnuk slovitega skladatelja Sergeja Prokofjeva.



Sedeminšestdesetletni John Malkovich je nastopil v več kot 70 filmih in bil dvakrat nominiran za oskarja, leta 1984 za družinsko dramo Prostori v srcu, kjer je igral s Sally Field, in 1993 v akcijskem trilerju Na ognjeni črti ob Clintu Eastwoodu.



Nepozabne so bile njegove vloge v filmih Polja smrti, Cesarstvo sonca, Nevarna razmerja, v komediji Biti John Malkovich in številne druge. V zadnjem obdobju je nastopil v seriji BBC kot Hercule Poirot, vendar so bili gledalci do njegove upodobitve precej kritični, saj so menili, da se ne more kosati z angleškim igralcem David Suchetom, ki jih je razveseljeval kar 24 let.



Malkovich, ki se ni nikoli branil kontroverznih, negativnih likov, raje nasprotno, je leta 2019 na West Endu nastopil v predstavi Bitter Wheat, ki jo je navdihnilo škandalozno odkritje o tem, kako je vplivni hollywoodski producent Harvey Weinstein izkoriščal in zlorabljal mlade igralke. V igri, ki se je mnogim zdela sporna, je zaigral predatorja Barneya Feina.



Na pomisleke, da je tema neprimerna za gledališče, pa se je Malkovich v intervjuju za BBC odzval z besedami, da gre seveda res za precej zahtevno tematiko. »A ljudje delajo predstave in filme o zelo različnih stvareh, od množičnih umorov do vojnih zločinov do posiljevalcev in kanibalov.« Pojasnil je še, da je predstava med njegovimi znanci, ki so jo videli, spodbudila razprave in pogovore, ki jih drugače ne bi bilo. Ocenil je še, da gibanje #jaztudi ne bo preprosto izzvenelo in da se to tudi ne bi smelo zgoditi.



Lani smo igralca lahko videli v odmevni seriji HBO Novi papež, trenutno pa nastopa v Netflixovi komični seriji Space Force.

Slovensko publiko pa je v živo navdušil že leta 2017, prav tako na Festivalu Ljubljana, ko je s svojim prepoznavnim raskavim glasom izvedel recital iz romana argentinskega pisatelja Ernesta Sabata Junaki in grobovi, in ga pospremil s Šnitkejevim Koncertom za klavir in godala.

