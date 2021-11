Predsednik, ki ne verjame v protivirusne ukrepe, z ženo zdravnico

»To divjanje brez vsakršnih argumentov v zadnjem času se mi zdi zelo problematično. Mesece sem vse skupaj podpiral, toda vse te neumnosti s protivirusnimi ukrepi niso več znanstveno vprašanje. V Avstriji necepljenim prepovedujejo, da bi odšli od doma. Kaj je to? Je to znanost? Ali so to metode, ki spominjajo na trideseta leta,« je ta teden med obiskom pri papežu v Vatikanu avstrijske ukrepe komentiral hrvaški predsednik Zoran Milanović in si takoj prislužil oster odgovor Avstrijcev.

Avstrijski zunanji minister Michael Linhart je zaradi njegovega primerjanja protivirusnih ukrepov v Avstriji z nacističnimi metodami poklical na zagovor hrvaškega veleposlanika v tej državi Danijela Glunčića. Avstrijsko zunanje ministrstvo je Milanovićeve izjave označilo za »zelo vznemirjajoče«. Kakšen bo epilog mednarodnega škandala, še ni znano.

Na Hrvaškem in v bližnji okolici so takšnih izjav predsednika vajeni, saj populistične in demagoške stavke trosi okoli sebe od izvolitve in inavguracije na začetku lanskega leta. Med obiskom v Črni gori je dejal, da bo virus izginil takoj, ko bomo nehali govoriti o njem, se norčeval iz pozdravljanja s komolci ter koronavirus primerjal s kariesom, ki ga je mogoče zlahka ozdraviti. Posebnost sedanjega dogodka je le, da je z zajedljivostjo posegel dlje kot običajno. Doslej je tako komentiral le razmere doma in v sosednjih državah nekdanje Jugoslavije s Slovenijo vred ter resnejših reakcij ali celo sankcij ni doživel.

Tako je vsaj videti po javnih odmevih na njegov, milo rečeno, nenavaden odnos do pandemije covida-19. Vprašanje pa je, kako so nekatere njegove izjave odmevale v zasebnem življenju, med štirimi stenami ... Milanovićeva žena Sanja Musić Milanović je namreč zdravnica, specialistka imunologije, znanstvenica in profesorica na medicinski fakulteti zagrebške univerze. V času, ko je bil njen mož predsednik vlade, so ji pripisovali vlogo »vladarice hrvaškega zdravstvenega sistema«. Ko pa je Milanović zmagal na predsedniških volitvah, so jo omenjali kot »ostro igralko v senci«.

Glede na vse našteto je vprašanje, kakšna je bila domača reakcija na Milanovićevo izjavo na tiskovni konferenci julija, ko je dejal, da ga v »vsej sagi o koronavirusu navdušuje le biokemična, virološka znanost, ki ji je uspelo razviti cepivo. Vse drugo, na primer imunologija in ukrepi, je mumbo jumbo, kar nekaj.« Kaj je na to dejala ostra igralka v senci, verjetno ne bomo nikoli izvedeli.