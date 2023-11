Premoženjska bitka sinov Arethe Franklin se nadaljuje

Ta teden se je v Detroitu zaključila več let trajajoča premoženjska bitka sinov ameriške legendarne pevke Arethe Franklin, znane po uspešnicah Respect in I Say a Little Prayer. Glasbenica z nazivom kraljice soula, ki so jo kot prvo žensko sprejeli v Dvorano slavnih rokenrola, je umrla leta 2018 zaradi raka trebušne slinavke, stara 76 let. Ob smrti 18-kratne grammyjevke niso našli oporoke, zato je kazalo, da bo njeno večmilijonsko premoženje v enakih deležih šlo v roke štirih sinov.

Nato se je leto pozneje izkazalo, da je na roke napisala kar dve oporoki. Prvo iz 2010 so našli zaklenjeno v omari, druga iz leta 2014 pa je bila zatlačena med blazine kavča v enem od njenih štirih domov. Za razliko od prve, lepo berljive in overovljene, je bila načečkana v zvezku s spiralo, zato so strokovnjaki za pisavo najprej ugotavljali, ali sploh gre za njen rokopis. Pred štirimi meseci so člani porote odločili, da gre za veljaven zapis, četudi je težko berljiv.

Četrti sin aktivno ne sodeluje

Ta ponedeljek je sodnik razsodil, da bo obveljala prav ta zadnja oporoka. Po tej bo pevkin najmlajši sin, 53-letni Kecalf Cunningham, ki ustvarja rap s krščansko tematiko, prejel mamino najvrednejšo nepremičnino, a jo bo najverjetneje prisiljen prodati. Leta 2018 je bila ocenjena na dober milijon dolarjev, zdaj pa je sicer vredna še mnogo več. 59-letnemu Teddyju Richardsu, pevcu in kitaristu, ki je edini navijal, naj obvelja oporoka iz leta 2010, je zdaj pripadla druga hiša, ki so jo vmes prodali za 300.000 dolarjev, zato zahteva primeren delež.

Tretjo hišo je po zadnji veljavni oporoki dobil 66-letni Edward Franklin. Najstarejši sin, 68-letni Clarence Franklin, ki ga je Franklinova rodila še kot najstnica, v bratskem pravnem sporu ni aktivno sodeloval, saj ima že dolgo duševno bolezen oziroma težave, zaradi katerih živi v posebnem domu in potrebuje stalno oskrbo. Glede na oporoko mora biti še naprej ves čas deležen tudi stalne visoke finančne pomoči. Sinove oziroma njihove zastopnike januarja čakajo nove razprtije, saj se morajo dogovoriti še glede dohodkov od mamine glasbene zapuščine.