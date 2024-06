Priprli vodjo gibanja za neodvisnost, obtožujejo ga organizoranega kriminala

Policisti na Novi Kaledoniji, francoskem čezmorskem ozemlju, so aretirali Christiana Teina ter deset njegovih somišljenikov, ki se zavzemajo za neodvisnost tega arhipeaga v Pacifiku. Nasilje je eskaliralo, potem ko so zaradi načrtovanih sprememb volilne zakonodaje, po katerih bi lahko volili tudi rezidenti, ki na otočju bivajo vsaj deset let, izbruhnili siloviti spopadi. Odločitev za Teinovo aretacijo je sprejel generalni tožilec Yves Dupas, in sicer z obtožbo »organiziranega kriminala«, na podlagi takšne dikcije pa so lahko Teina in še deset njegovih tovarišev za rešetkami zadržali 96 ur.

Obtožnica sicer bremeni enajsterico zelo resnih kaznivih dejanj; umora, poskusa umora in oboroženega ropa, saj je bilo do zdaj v nemirih ubitih devet ljudi, med njimi sta dva policista. Teina so sicer aretirali v prostorih stranke Kaledonska unija, ki zagovarja neodvisnost otočja. Predsednik stranke Daniel Goa je pozval pripadnike staroselskega ljudstva Kanaki, da naj se ne ozirajo na to aretacijo, saj gre za provokacijo, katero naj bi skušali francoske oblasti zgolj zaostriti napetosti.

Položaj na otočju je sicer zelo negotov, čeprav je francoski predsednik Emannuel Macron ob obisku Nove Kaledonije prejšnji mesec napovedal, da bodo spremembe volilne zakonodaje zamrznjene. Uporniki zahtevajo, da tovrstne zamisli povsem odstranijo s pogajalske mize. Mednarodno letališče se je medtem odprlo, še vedno pa velja policijska ura, številne trgovine lokali in podjetja še vedno ostajajo zaprta.