Prva šefica EIB bo španska ministrica Nadia Calviño

Vodenje Evropske investicijske banke (EIB) bo prevzela Nadia Calviño, so se v Bruslju dogovorili finančni ministri članic EU. Španska gospodarska ministrica in tudi podpredsednica vlade bo prva ženska na čelu banke s sedežem v Luksemburgu. Na položaju bo zamenjala Wernerja Hoyerja, ki se mu drugi šestletni mandat na čelu EIB izteče konec leta, v boju za stolček pa je premagala podpredsednico evropske komisije, Danko Margrethe Vestager.

Petinpetdesetletna Nadia Calviño položaj ministrice za gospodarstvo zaseda od leta 2018, v tem času pa je po oceni analitikov špansko gospodarstvo uspešno prepeljala skozi pandemijo covida-19. Španija ima tudi eno najnižjih ravni inflacije v območju z evrom. Kot so jo opisali pri francoski tiskovni agenciji AFP, gre za pragmatično političarko, ki se zna spopasti z izzivi na vodilnih položajih in ki je v pogajanjih vljudna, a odločna.

Ko opisujejo njene modne preference, navajajo nagnjenost k broškam v obliki živali, ki jih skrbno usklajuje z oblačili. FOTO: Kenzo Tribouillard/AFP

Poleg materinščine govori angleško, francosko in nemško, je mati štirih otrok in ljubiteljica filmov iz 50. let. Ko opisujejo njene modne preference, navajajo nagnjenost k broškam v obliki živali, ki jih skrbno usklajuje z oblačili. Pred začetkom politične kariere je med drugim delala v proračunskem oddelku Evropske komisije v Bruslju.

Ob novici, da bo nova vodja EIB, je novinarjem dejala, da je hvaležna in počaščena, ker je dobila podporo kolegov finančnih ministrov. Leta 2020 je bila kandidatka za vodenje skupine finančnih ministrov območja z evrom, a kljub podpori Madrida položaja ni dobila. Decembra 2021 je bila izbrana za predsednico monetarnega in finančnega odbora Mednarodnega denarnega sklada.

Ob novici, da bo nova vodja EIB, je novinarjem dejala, da je hvaležna in počaščena, ker je dobila podporo kolegov finančnih ministrov. FOTO: Miguel Riopa/AFP

Lani se je znašla na naslovnicah, ko je zavrnila fotografiranje na dogodku, ki ga je organizirala madridska zveza delodajalcev, ko je ugotovila, da je edina ženska v skupini. Pomanjkanje enakosti v krogih moči je, kot je takrat dejala, vprašanje, ki ga moramo vzeti resno in je ključno za pravilno delovanje naših družb. Dodala je tudi, da ne bo več sodelovala v razpravah, v katerih je edina ženska.

EIB je imela od leta 1958 sedem predsednikov, nikoli na položaju ni bil Španec in nikoli ženska. EIB si izposoja denar na kapitalskih trgih in ga pod ugodnimi pogoji posoja za projekte, ki podpirajo cilje EU. Približno 90 odstotkov posojil namenja projektom v EU, finančnih sredstev pa ne dobiva iz proračuna EU, je povzela STA. Je v skupni lasti držav članic. Lani je banka sklenila posojilne pogodbe v skupni višini 65,1 milijarde evrov.