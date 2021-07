Rabin, ki je postal komik

Oče, dedek, pradedek in prapradedek Yacoba Masona so bili vsi rabini in enaka pot je bila namenjena tudi njemu.

je možak, ki je med zabavljače prestopil, potem ko je bil v petdesetih najprej posvečen v rabina, pri judih človeka z visoko avtoriteto, razlagalca svetega pisma in judovskega prava. Bil je znan po socialni angažiranosti, nastopih v pogovornih oddajah in samostojnih šovih na Broadwayu.Za svoje delo je bil večkrat nagrajen, prejel je tonyja za gledališke dosežke in emmyja za glas, ki ga je posodil liku klovna Krustyja v seriji Simpsonovi.Rodil se je kot Yacob Maza v Sheboyganu v ameriški zvezni državi Wisconsin leta 1928. Ko je imel pet let, so se preselili v New York. Njegov oče, dedek, pradedek in prapradedek so bili vsi rabini in enaka pot je bila namenjena tudi njemu. Po končanem kolidžu je bil posvečen in vodil kongregaciji v Severni Karolini in Pensilvaniji.Nekoč je povedal, da je njegove pridige obiskovalo tudi precej nejudov, »ker je bilo v njih vse polno šal«. Med komedijante s polnim delovnim časom je prestopil po smrti svojega očeta v poznih petdesetih letih.Njegov humor, z značilnim močnim newyorškim judovskim naglasom, je temeljil na besednih igrah, dvoumnostih, namigovanjih in včasih politično nekorektnih šalah. »Osemdeset odstotkov moških vara svojo ženo v Ameriki. Preostali varajo v Evropi,« je bila ena njegovih tipičnih domislic. Svet pa je videl takole: »Na življenje gledam z ljubeznijo, sem tvoj brat, ampak če vidim, da iz sebe delaš tepca, te bom na to gotovo opozoril.«Bil je deklariran republikanec, ki je javno podpiral vladavino Donalda Trumpa, in odločno proizraelsko opredeljen.V newyorško bolnišnico Mount Sinai so ga sprejeli pred dvema tednoma, umrl je v soboto.Njegovemu spominu se poklanjajo komiki z vsega sveta, marsikdo je ob slovesu izjavil, da so bili šovi Jackieja Masona nekaj najbolj smešnega, kar so videli v življenju.