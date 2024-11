Mala zmaga kontroverznih bratov Tate

»Tožilci so vedeli, da so to laži. Mi smo vedeli, da so to laži,« je dejal vplivnež Andrew Tate po razsodbi pritožbenega sodišča v Bukarešti, ki je v torek ugotovilo več nepravilnosti v obtožnici proti njemu. Sodišče je tožilcem dalo manj kot teden dni, da popravijo ali umaknejo primer, v katerem so Tate in njegovi pajdaši obtoženi trgovanja z ljudmi, posilstva in oblikovanja kriminalne združbe za spolno izkoriščanje žensk.

Spomnimo, kdo sta brata Tate Andrew in Tristan Tate sta obtožena več kaznivih dejanj, vključno s trgovino z ljudmi, posilstvom in ustanovitvijo organizirane kriminalne združbe za spolno izkoriščanje žensk. Prav tako sta obtožena zaradi spolnega izkoriščanja in posilstva mladoletnice. Obtožnica ju bremeni, da sta z metodo »loverboy« novačila ženske in jih prisilila v ustvarjanje pornografskih vsebin za spletne platforme. Metoda »loverboy« je manipulativna tehnika, ki jo uporabljajo trgovci z ljudmi za novačenje in izkoriščanje žrtev, predvsem mladih žensk. Storilec, znan kot »Loverboy«, vzpostavi navidezno ljubezensko razmerje z žrtvijo, da pridobi njeno zaupanje in se ta nanj čustveno naveže. Po vzpostavitvi zaupanja storilec žrtev manipulira in jo prisili v prostitucijo ali druge oblike spolnega izkoriščanja.

Pritožbeno sodišče je odredilo tudi odstranitev določenih dokazov, kar predstavlja velik udarec za romunsko agencijo za boj proti organiziranemu kriminalu DIICOT, ki mora ukrepati v petih dneh. Odločitev prihaja skoraj dve leti po tem, ko so Tata, 37-letnega nekdanjega kickbokserja in britansko-ameriškega državljana, ter njegovega brata Tristana Tata, 36-letnika, skupaj z dvema Romunkama aretirali blizu prestolnice.

Brata Tate marca letos, ko sta bila pripeljana pred sodnika. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

»To je monumentalna zmaga za naši stranki, ki od začetka vztrajata pri svoji nedolžnosti,« je pojasnil Eugen Vidineac, eden izmed odvetnikov bratov Tate. »Odločitev sodišča, da izključi ključne dokaze in zahteva popravek obtožnice, kaže na pomanjkanje utemeljenih trditev proti njima.«

Najvišjo popularnost dosegata med mlajšimi moškimi, ki so praviloma »neprostovoljno samski«, tako imenovanimi »inceli«. Andrew Tate je v preteklosti podajal številne kontroverzne izjave, ki so bile označene kot seksistične in sovražne proti ženskam. V intervjuju je dejal, da se ima za »absolutnega seksista in mizogina«. Zaradi svojih izjav je bil izključen z več družbenih omrežij, med drugim z youtuba, facebooka in instagrama.

Pritožbeno sodišče je ugotovilo več pomanjkljivosti v tožilski dokumentaciji proti bratoma Tate in še dvema soobtoženima. Tožilci med drugim niso ustrezno pojasnili obtožb proti Andrewu v zvezi z eno izmed domnevnih žrtev ter dvema soobtoženkama. Obtožnica tudi ni natančno opredelila zneskov, povezanih z zasegom premoženja.

Zasegli njuno premoženje V okviru preiskave so romunske oblasti zasegle 15 prestižnih avtomobilov, več kot deset nepremičnin, prestižne ure in veliko količino gotovine. Če bosta spoznana za kriva, bodo ta sredstva uporabljena za poplačilo odškodnin žrtvam.

Avgusta je DIICOT proti bratoma Tate sprožil drugi, ločen postopek, v katerem preiskujejo obtožbe o trgovanju z ljudmi, trgovanju z mladoletniki, spolnih odnosih z mladoletnico, vplivanju na izjave in pranju denarja. Obtožena vse obtožbe zavračata.

Marca sta se brata Tate pojavila na pritožbenem sodišču v Bukarešti v ločenem primeru, potem ko so britanske oblasti izdale naloga za njuno aretacijo zaradi obtožb o spolnem nasilju v primeru v Združenem kraljestvu, ki sega v obdobje med letoma 2012 in 2015. Pritožbeno sodišče je odobrilo britansko zahtevo za njuno izročitev, vendar šele po zaključku pravnih postopkov v Romuniji.