Rešilni gol posvetil očetu

Eden najboljših nogometnih klubov v Angliji in širše, sloviti Liverpool, je bil v nedeljo samo korak od poraza na gostovanju pri enem slabših klubov v prvi ligi Lutton Townom iz istoimenskega mesta severno od Londona. Lutton se sicer redno seli med prvo in nižjimi angleškimi ligami. Veliki Liverpool je nekaj minut pred koncem zaostajal za gol, ko je trener Jürgen Klopp s klopi poklical Luisa Díaza. Kolumbijski vezist je Liverpoolu rešil večer, ko je v 95. minuti zabil gol za izenačenje. Posvetil ga je očetu - prav tako Luisu Díazu – in hkrati zaprosil njegove ugrabitelje, naj ga izpustijo.

Latinska Amerika je na splošno notorična po ugrabitvah in potem izsiljevanju odkupnin. S tem se ukvarjajo predvsem različni mafijci, pa tudi uporniške skupine takšnih in drugačne političnih usmeritev. Mater in očeta Díaza je 28. oktobra v tropskem mestu Barrancas povsem na meji z Venezuelo ugrabila Ejército de Liberación Nacional (Narodnoosvobodilna vojska, ENL), ki se zavzema za uvedbo marsistično-leninističnega političnega sistema, hkrati pa zagovarja v Latinski Ameriki nekoč zelo vplivno teologijo osvoboditve; veliko njenih borcev in tudi voditeljev je (bilo) duhovnikov nižjega ranga. Številne države, med njimi seveda Kolumbija, pa tudi ZDA in Evropska unija, ENL uvrščajo med teroristične organizacije.

Ker se morajo borci za novi svet nekako financirati, se skupina ukvarja s precej pestro kriminalno dejavnostjo. Med drugim s trgovino z mamili, izsiljevanjem naftnih podjetij, ki delujejo v Kolumbiji, in ugrabitvami oziroma odkupninami za ugrabljene. Zanimivo pa je, da Díazovih staršev, mamo so rešili že nekaj ur po ugrabitvi, menda niso ugrabili, da bi izsiljevali njunega 26-letnega sina nogometaša. Vodja skupine je namreč v soboto sporočil, da so ju ugrabili po pomoti.

Ker očeta še niso izpustili, je sin v nedeljo, ko je dosegel pomemben zadetek za Liverpool, dvignil majico, pod katero je imel oblečeno še eno, z napisom Svoboda za očeta. V pisnem pozivu je ENL tudi rotil, naj ga izpustijo čim prej, saj je celo sorodstvo že povsem obupano. Díaz mlajši je sicer eden najboljših kolumbijskih nogometašev. Od leta 2018 je reprezentant, leto pozneje je šel v Evropo. Prva tri leta je igral za portugalski Porto, lani pa je za menda 45 milijonov evrov podpisal petletno pogodbo z Liverpoolom. Če bo ENL vendarle zahteval odkupnino za očeta, jo torej ima s čem plačati.