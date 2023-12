Rusi imajo mongolsko mentaliteto

Bil je eden od najvidnejših politikov v Ukrajini po razpadu Sovjetske zveze. V obdobju od 1992. do 1993. je bil slabo leto premier, od leta 1994 pa dva mandata, vse do leta 2005, predsednik Ukrajine. Danes 85-letni Leonid Kučma je bil vse prej kot demokrat, zatiral je medijsko svobodo, je pa po letu 2000 navzgor obrnil gospodarsko krivuljo. Tako kot večina novonastalih držav na truplu Sovjetske zveze je tudi Ukrajina v 90. letih prejšnjega stoletja doživela ekonomski zlom.

Prejšnji mesec je Kučma izdal dopolnjeno različico svoje knjige iz leta 2003 Ukrajina ni Rusija. Zdaj pa je britanskemu časniku The Guardian kot prvemu zahodnemu mediju po letu 2015 dal intervju, v katerem je zatrdil, da bodo Združene države Amerike izgubile verodostojnost v vsem svetu, če bodo Kijev prepustile samemu sebi. Poleg tega je prepričan, da so zahodne države z nizom napak – na primer, da so gledale stran, ko je Rusija leta 2008 napadla Gruzijo in si leta 2014 priključila Krim – prispevale k temu, da se je Vladimir Putin februarja 2022 odločil za odprto invazijo na Ukrajino. Na vprašanje, ali Kijev lahko zmaga v vojni, je odgovoril pritrdilno. »Drugače ne bomo več obstajali,« je povedal nekdanji predsednik.

Ruski predsednik je po prepričanju nekdanjega ukrajinskega kolega karierni operativec KGB, tajne službe Sovjetske zveze, z vsem, kar to potegne s seboj. FOTO: Sergei Supinsky/Reuters

Kučma ni sovražnik Rusije, njegov prvi jezik je ruščina, za časa njegovega vladanja so se odnosi z vzhodno sosedo izboljševali. Vendar je v prej omenjeni knjigi že leta 2003 zapisal, da imajo ruski politiki – to je bil čas zgodnje Putinove vladavine – Ukrajino za neločljivi del Rusije, njene prebivalce pa za »podeželske bratrance«, kmetavzarje s starinsko kulturo. Po prepričanju Kučme je mnenje, da bi lahko razsvetlili povprečnega Rusa glede tega, kar se dogaja, brez podlage, saj jih velika večina podpira Putinovo agresivno in imperialistično – kakor jo imenuje – posebno operacijo.

Njegova obsedenost z Ukrajino bi lahko bila, kakor menijo nekateri, res manija ali duševna motnja, pravi Kučma. Prepričan pa je, da Putin ne bo privolil v mirovna pogajanja, tudi če bi jih hotel, ker Rusom ne bi mogel razložiti, zakaj ob toliko žrtvah, kot jih imajo, niso dosegli skoraj ničesar.

Ima pa Kučma tudi odgovor, zakaj se Ukrajinci niso kar vdali Rusom, kakor so pričakovali v Kremlju čisto na začetku vojne: »Rusi niso Ukrajinci. Ruski način mišljenja izvira od Mongolov, ki so jim dolgo vladali. Ukrajinski izvira iz srednjeveške pravoslavne kneževine Kijevske Rusije, katere dediščino si hoče prilastiti Putin,« pravi nekdanji predsednik Ukrajine.