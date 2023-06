Simone Biles spet na tekmovanjih

V nadaljevanju preberite:

Simone Biles se po dveh letih vrača na tekmovanja. Gimnastičarka, ki se je zavihtela na svetovni vrh leta 2016, ko je na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru dobila štiri zlate in bronasto medaljo, je v naslednjih letih osvojila še devet naslovov svetovne prvakinje na različnih orodjih. Pričakovanja, da bo zlahka pometla s konkurenco tudi na olimpijskih igrah v Tokiu, ki so bile zaradi pandemije izvedene z enoletno zamudo, so bila prevelika - športnica je doživela zlom.