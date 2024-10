Sin Osame bin Ladna se ne sme vrniti v Francijo

Maja letos je minilo 13 let, odkar so ameriški specialci v Pakistanu ubili Osamo bin Ladna, vodjo zloglasne teroristične organizacije Al Kaida. Te dni pa se francoske oblasti ukvarjajo z njegovim četrtim sinom, slikarjem Omarjem bin Ladnom, ki je več let živel v Normandiji, od lanskega septembra pa je v Katarju. Zaradi objav na družbenih omrežjih, ki so po mnenju pristojnih služb propagirale terorizem, so mu dokončno prepovedali vrnitev v Francijo. Sam je zanikal, da bi bile sporne objave njegove.

Triinštiridesetletni Omar se je rodil v Saudski Arabiji, živel pa je tudi v Sudanu in Afganistanu. Pri 19 letih se je odselil od družine in se leta 2016 naselil v Normandiji, kjer je živel z s soprogo Jane Felix-Browne, petkrat ločeno Britanko, ki je od njega starejša več kot dve desetletji in je prevzela muslimansko ime Zaina Mohamed. Omar je sicer vložil prošnjo za bivanje v Veliki Britaniji, vendar mu je niso odobrili. Oktobra lani so mu Francozi zaradi domnevno njegovih objav preklicali dovoljenje za bivanje in mu za dve leti prepovedali vstop v državo. Omar je Francijo zapustil prostovoljno, a tedaj je imel še nekaj upanja, da se bo lahko vrnil.

Zapleti so se začeli lani, ko so Francozi po spornih objavah sprožili so preiskavo, a Omar bin Laden je vztrajal, da objave niso njegove. Oblasti opominjajo, da jih kljub temu ni izbrisal ali obsodil. Nad prvotno odločitvijo o začasnem izgonu se je pritožil, a sodišče jo je nedavno potrdilo, češ da je odločitev v nacionalnem interesu. Francoski notranji minister Bruno Retailleau je v torek na omrežju x objavil, da je dosegel dodatno prepoved, ki zagotavlja, da ne bo prav nobenega razloga, zaradi katerega bi se Omar bin Laden lahko še kdaj vrnil v Francijo.

Njegov agent in prijatelj Pascal Martin je za Le Monde povedal, da Omar bin Laden trenutno živi v Katarju in da ima psihične težave, zaradi česar mu ne namerava sporočiti novice o prepovedi, saj bi ga to še dodatno potrlo. Odločitev je komentiral kot »povsem noro in nedoumljivo«, in pojasnil, da je imel Omar težko življenje in da je bil tudi sam žrtev terorizma. »Biti sin Osame bin Ladna je bila zanj težka preizkušnja.« Pojasnil je še, da se je tudi Omarjevo življenje ustavilo 11. septembra, in da ni nikoli slišal, da bi zagovarjal terorizem.