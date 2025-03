»Če v tej panogi ne delate s srcem, potem raje ne začnite«

Industrija dobrega počutja se nenehno razvija, ljudje se vse bolj zavedajo prednosti vzdrževanja uravnoteženega življenjskega sloga, ki ne vključuje le dobre telesne pripravljenosti, ampak daje prednost tudi krepitvi zdravja in poudarja velik pomen dobrega počutja, kar odraža premik k bolj uravnoteženemu in pozornemu življenjskemu slogu. Z vključevanjem različnih elementov, kot so masaže, savne, solne terapije, kozmetični tretmaji, v vsakodnevno rutino lahko okrepimo svoje zdravje, izboljšamo kakovost življenja ter lažje in bolj vzdržljivo krmarimo med izzivi sodobnega življenja.

Direktorica in ustanoviteljica Fortisspa Urška Kovič FOTO: WakeUp Creation

Če zdravje in vitalnost postaneta naši glavni vrednoti v življenju, ne gre za razkošje, ampak nujnost. Včasih je bil velnes sinonim samo za savne in toplice, danes pa se je ponudba tako razširila, da zajema vse vidike telesnega in duševnega zdravja – od uravnotežene prehrane, redne telesne dejavnosti in kakovostnega spanca do preprečevanja stresa, kar nam bo veliko lažje uspelo, če bo obisk kakšnega od centrov dobrega počutja postal naša stalnica. Odločitev za velnes ni zgolj razvajanje ali oddih, ampak zavestna odločitev, da bomo več vlagali vase in v svojo prihodnost.

Sinonim za vrhunske velneške storitve je savna in center dobrega počutja v Domžalah Fortisspa, kjer se Urška Kovič s svojo ekipo predano trudi, da zadovolji visoka pričakovanja svojih strank, ki se že leta vračajo v ta ekskluzivni spa center. »Fortisspa je mlado podjetje, ki je pred tremi leti, junija 2022, že med gradnjo dobilo nagrado za naj podjetniško idejo na finalni prireditvi Štartaj Domžale. Decembra istega leta smo tudi odprli ekskluzivni spa center – oazo, ki je hitro postala simbol miru, sprostitve in osebne moči,« je povedala Urška Kovič in pojasnila izvor skrivnostnega imena Fortisspa: »Vedno sem si želela ustvariti prostor, kamor bi ljudje lahko pobegnili pred stresom vsakdanjega življenja in kjer bi si znova nabrali energije za izzive, ki jih prinaša življenje. In tako je nastalo ime Fortisspa – latinsko 'fortis' pomeni moč, ki je temelj naše filozofije.«

Kateri so bili največji izzivi na začetku vaše podjetniške poti?

Fortisspa ponuja širok spekter storitev, kot so masaže, nega obraza, savne in solne terapije. FOTO: Marko Vitas, CalistoM

Vsak podjetniški začetek je poln izzivov. Ko sem začela graditi Fortisspa, sem se hitro zavedala, da potrebujem učinkovito orodje za širitev prepoznavnosti našega podjetja. Fortisspa ni le še en velneški center – ponujamo nekaj posebnega, edinstvenega. In tu se je začelo moje sodelovanje z BNI (Business Network International), globalno mrežo podjetnikov, ki pomaga podjetjem do novih poslov s priporočili in poslovnimi povezavami. To je bil velik mejnik v našem poslu.

Na začetku poti v velneški panogi se podjetja spopadamo z različnimi izzivi, ki so pogosto povezani z vzpostavitvijo in uveljavitvijo na trgu. Ključno je, da se podjetje izpostavi in pritegne pozornost potencialnih strank, zato moramo oblikovati jasno identiteto svoje blagovne znamke, razviti učinkovite marketinške strategije in ustvariti pozitivno podobo v javnosti. Velneške storitve zahtevajo visoko raven strokovnosti in kakovosti. Usposobljeno osebje, kakovostni izdelki in oprema ter nenehno izboljševanje storitev so ključni za zadovoljstvo strank.

Fortisspa poudarja zasebnost in mirno okolje, kar strankam omogoča, da se popolnoma sprostijo in odklopijo od vsakdanjih skrbi. Možen je tudi zakup celotnega savna centra ali celotnega spaja s kombinacijo storitev po željah strank, kar omogoča popolno personalizacijo programa. Smo drugačni od drugih velnesov – izstopamo po osebnem pristopu, zasebnosti, zakupih, čistoči, parkirišču pred vrati … Preboj na trg z unikatnimi storitvami je izziv.

Bi si ob začetku kariere želeli kakšen nasvet, ki ga poznate danes?

Velneška industrija se nenehno razvija, zato je ključnega pomena, da sledite novim trendom in tehnikam. Investirajte v dodatna izobraževanja, tečaje in delavnice, da boste izboljšali svoje znanje in veščine.

Uspeh v velneški panogi je odvisen od zadovoljstva strank. Poslušajte njihove potrebe, bodite pozorni na njihove želje in zagotavljajte jim vrhunsko storitev. Zelo pomembno je, da se naučite poslušati stranke in da se osredotočite na njihovo dobro počutje.

Komunikacijske veščine, empatija in sposobnost vzpostavljanja odnosa s strankami so ključnega pomena. Razvijajte mehke veščine, da boste lahko ustvarili prijetno in sproščujoče okolje za stranke.

Kaj bi svetovali komu, ki začenja v tej panogi?

Urška Kovič se je po priporočilu prijatelja pridružila skupini BNI in začela spoznavati številne podjetnike iz različnih področij. FOTO: Marko Vitas, CalistoM

Če v velneški panogi ne delate s srcem, potem raje ne začnite. V velnesu oddajate svojo energijo in navdušenje nad svojimi storitvami, kar vpliva tudi na stranke. Velnesa ne moreš zaigrati, to je naravno, se zgodi. Če v tem poslovnem svetu ne uživaš, potem ti ne uspe.

Začetna naložba v velneški center je pogosto visoka, zato je ključnega pomena učinkovito finančno upravljanje. To vključuje načrtovanje proračuna, nadzor stroškov, iskanje virov financiranja in optimizacijo prihodkov. Nadzor nad podjetjem na vseh ravneh.

Bodite odprti za nove ideje in prilagodljivi za spremembe v industriji. Iščite inovativne načine za izboljšanje storitev in privabljanje novih strank. Spreminjajte storitve, dopolnite jih, poslušajte stranke, kaj potrebujejo. Pogosto njihove potrebe niso enake vašim.

Kaj vam daje največji občutek zadovoljstva pri delu?

Eden glavnih virov zadovoljstva je zagotovo, ko vidiš, da tvoje delo pozitivno vpliva na stranke. Sproščene in zadovoljne stranke, ki se počutijo bolje zaradi naših storitev, ko se vračajo, dajejo občutek izpolnjenosti. Delo v velnesu vključuje ogromno stika z različnimi ljudmi, kar lahko obogati delovno izkušnjo, saj ima vsaka stranka svoj način življenja, ki ga moraš razumeti, da ji lahko pomagaš. Delo v velnesu spodbuja tudi skrb za lastno zdravje in dobro počutje, kar pozitivno vpliva na osebno življenje zaposlenih. Ves čas se razvijaš.

Fortisspa ponuja širok spekter storitev, kot so masaže, nega obraza, savne in solne terapije. Tudi raznolikost dela in znanja preprečuje enoličnost in omogoča učenje novih veščin. Izjemen občutek je, ko vidiš, da stranke svoje bližnje obdarijo z darilnim bonom Fortisspaja. Tako veš, da si na pravi poti, saj svojim najbližjim privoščijo le najboljše in to je naš spa. Tako jim omogočijo, da tudi oni preizkusijo zasluženo razvajanje. Tudi podjetniki svoje zaposlene večkrat nagradijo za dosežene cilje z obiskom centra Fortisspa. Nasmeh na vratih, ko stranke odhajajo, je najlepše darilo zame.

Kaj ste se v letih naučili o ljudeh, življenju in uspehu?

V velneški panogi je pomembno, da tudi sami skrbimo za svoje fizično in psihično zdravje. Redno sproščanje v savni, tedenska solna soba, masaža, šport in zdrava prehrana so nujni del tudi našega urnika, da lahko svojim strankam damo najboljše od sebe. Skozi opazovanje drugih se začneš zavedati pomembnosti tudi skrbi zase.

Srečujemo se z ljudmi iz različnih okolij, starosti in kultur, kar širi naše razumevanje človeške narave. Naučimo se prepoznavati in spoštovati individualne potrebe in želje. Opazujemo, kako stres in čustva vplivajo na fizično in psihično počutje ljudi. Razvijamo empatijo in sposobnost poslušanja, kar je ključno za učinkovito komunikacijo. Spoznavamo različne značaje in vidimo, kako se ljudje odzivajo na stres. Učimo se, kako pomembno je, da si ljudje vzamemo čas za sprostitev in obnovo. Razumemo, kako stres vpliva na zdravje in kako ga obvladovati.

Ker izvedemo tudi veliko timbildingov za podjetja, vidimo, kako kakovostne storitve in zadovoljne stranke prispevajo k uspehu podjetja, kako gradijo dolgoročne odnose z zaposlenimi in s svojimi strankami, kar vodi v uspešno podjetje. Z obiskovanjem velnesa je posledično tudi manj bolniških odsotnosti.

Izjemnega pomena je, da človek v svoj urnik uvrsti velnes. To nam daje moč, osnovo za premagovanje vseh drugih težav.

Vedno bolj iskani so butični ponudniki

Namesto običajne zabave ob rojstnem dnevu si privoščite sproščujoče praznovanje v Fortisspa centru. FOTO: WakeUp Creation

Svet velnesa se nenehno spreminja. Kako se prilagajate novim trendom in potrebam strank, da ostajate konkurenčni?

Uspešno premagovanje teh izzivov zahteva kombinacijo strokovnega znanja, podjetniškega duha, prilagodljivosti in osredotočenosti na zadovoljstvo strank. Industrija velnesa se nenehno razvija, zato je pomembno, da podjetje sledi najnovejšim trendom in se prilagaja spreminjajočim se potrebam strank. To vključuje uvajanje novih storitev, prilagajanje ponudbe glede na sezonske spremembe in poslušanje povratnih informacij strank. Povezujemo se z drugimi strokovnjaki v industriji, da lahko izmenjamo znanje in izkušnje. Udeležujemo se konferenc, seminarjev ter drugih mrežniških in izobraževalnih dogodkov, da ves čas širimo svojo mrežo stikov in si pridobivamo nova znanja.

Verjamem, da je skrb za telo in zdravje ključna za srečno in izpolnjeno življenje. S svojim butičnim pristopom ponujamo vrhunske velneške storitve – najbolj priljubljene so naše kombinacije storitev. V Fortisspaju smo prepričani, da je osebni pristop ključ do uspeha. Naše strokovno in predano osebje vsakemu obiskovalcu ponuja individualne storitve, prilagojene njihovim potrebam, kar ustvarja občutek zaupanja, udobja in povezanosti. To je kraj, kjer se lahko vsakdo umiri, obnovi svojo energijo in izboljša svoje počutje. Trend gre proti butičnosti, zasebnosti, proti manjšim velnesom, kjer se še lahko prilagajaš strankam, kjer še lahko nadziraš in skrbiš za čistočo, ki je temelj vsega. Visoka raven čistoče je naša najvišja vrednota. Prilagajamo se željam strank, tudi z možnostjo zasebnega najema prostorov, prilagodljivim urnikom, možnostjo dodatne postrežbe z izbrano pijačo in prigrizki ter brezplačnim parkiriščem pred vrati.

Urška Kovič: »Nasmeh na vratih, ko stranke odhajajo, je najlepše darilo zame.«

Ljudje so vse bolj izpostavljeni stresu in hitremu tempu življenja. Katere tehnike in storitve najbolj pomagajo pri sprostitvi in regeneraciji?

V Fortisspaju se zavedamo, da je sodoben človek pogosto izpostavljen stresu in hitremu tempu življenja. Zato so naše storitve in tehnike usmerjene v izboljšanje kakovosti življenja posameznikov, s poudarkom na sprostitvi in regeneraciji.

Naše osnovno načelo je zasebnost. Pri nas so v savna centru vsi zakupi zasebni, bodisi za par, prijateljice ali skupine do 10 oseb. Skupine se pogosto odločijo za zakup savna centra ali celotnega spaja, kar omogoča popolno zasebnost. Ponujamo različne vrste zasebnih zakupov savna centra, od rojstnodnevnega do luksuznega, vključno z infrardečo in kombinirano savno (finska ali bio savna), prigrizki, penino, sadjem – vse po željah strank. Skupine in pari radi zakupe kombinirajo tudi z obiski solne sobe ali različnih masaž v dvoje ali individualno.

Večkrat se stranke odločijo samo za savnanje. Tudi to je vedno zasebno. Savnanje pomaga pri sproščanju mišic, izločanju toksinov in izboljšanju cirkulacije. Veliko parov se odloči za masažno kad. Hidromasaža je odličen način za sprostitev po napornem dnevu. Vodni curki masirajo telo, spodbujajo prekrvitev in pomagajo pri lajšanju bolečin v mišicah.

Haloterapija z ekološko čisto soljo blagodejno vpliva na dihalne poti, kožo, imunski sistem in na splošno počutje. Obisk solne sobe je primeren za vse – tako za majhne otroke kot za starostnike. Po masaži se vedno prileže še počivanje v solni sobi.

Različne vrste masaž, prilagojene individualnim potrebam, pomagajo pri sproščanju napetosti, lajšanju bolečin in izboljšanju počutja. Za vsakogar se najde masaža – klasična masaža, športna masaža, masaža z vročimi kamni, refleksna masaža stopal, masažni rituali Heaven.

Najpopularnejše storitve vključujejo kombinacije masaž, savn in solne sobe, tudi lučke Bioptron, ki omogočajo popolno sprostitev v prijetnem in intimnem okolju. Ne glede na to, ali gre za športno masažo, masažo z vročimi kamni ali razkošne masažne rituale Heaven samostojno ali v kombinaciji s savnami ali solno sobo, vedno poskrbimo, da vsak naš obiskovalec odide osvežen in poln energije. S kombinacijo vseh storitev Fortisspa pomagamo strankam, da se sprostijo, regenerirajo in izboljšajo kakovost svojega življenja.

Urška Kovič: »Delajte na svojih mehkih veščinah, da boste lahko ustvarili prijetno in sproščujoče okolje za stranke.« FOTO: WakeUp Creation

Kako lahko velnes postane del vsakdana in ne le občasno razvajanje?

Določite si dan v tednu za obisk savne, masaže ali solne sobe. Čedalje več strank se odloča za dvojčke – dve storitvi zaporedoma. To vam bo pomagalo, da se boste redno sproščali in skrbeli za svoje zdravje. Obisk vseh naših storitev lahko vključite v svojo jutranjo, popoldansko ali večerno rutino. Jutranji obisk vas bo prebudil in napolnil z energijo, večerni pa vam bo pomagal sprostiti se pred spanjem. Prilagodite obiske glede na letni čas. Pozimi si pogosteje privoščite obisk savne, masaže z vročimi kamni in solne sobe, da okrepite imunski sistem, poleti pa se osvežite v masažni kadi, v hladni solni sobi in ob klasični ali športni masaži.

Namesto običajne zabave ob rojstnem dnevu si privoščite sproščujoče praznovanje v centru Fortisspa. Organizirajte sproščujoč dan za svoje prijatelje ali družino. Skupaj uživajte v zakupu celotnega spaja ali samo savna centra ali v kombinaciji masaže v dvoje s solno sobo. Storitve prilagodimo vašim željam.

Spremljajte ponudbo Fortisspa centra in izkoristite posebne akcije in popuste. Rezervirajte si termine vnaprej, da si zagotovite želeni čas obiska.

Kako pomembna veščina je navezovanje stikov v vašem poslu? Kakšne strategije uporabljate za pridobivanje novih strank in ohranjanje dolgoročnih odnosov?

Za pridobivanje novih strank in ohranjanje dolgoročnih odnosov v velneški industriji, kot je Fortisspa, se običajno uporabljajo različne strategije, ki se osredotočajo na ustvarjanje pozitivne izkušnje za stranke, gradnjo zaupanja in spodbujanje zvestobe.

Uporabljamo družbene medije (Facebook, Instagram, Linkedin) za promocijo storitev in interakcijo s potencialnimi strankami. Optimiziramo spletno stran, da se izboljša vidnost v spletnih iskalnikih. Uporabljamo e-poštni marketing za obveščanje strank o novostih in posebnih ponudbah. Sodelujemo z lokalnimi podjetji in organizacijami na lokalnih dogodkih in sejmih. Spodbujamo zadovoljne stranke, da priporočajo Fortisspa svojim prijateljem in družini. Organiziramo tematske večere in dogodke.

Najbolje je ohranjati dolgoročne odnose z izjemnimi storitvami. Pomembno je prilagajanje storitev potrebam posamezne stranke, zagotavljanje prijazne in strokovne storitve s poslušanjem potreb in želja strank. Uveljavljamo tudi nagrade za redne stranke, ekskluzivne popuste in ugodnosti. Stranke redno obveščamo o novostih in dogodkih ter zbiramo povratne informacije.

Bistvo za ohranjanje dolgoročnih odnosov pa je zagotavljanje čistoče in urejenosti prostorov ter ustvarjanje sproščujočega vzdušja.

»Povezave, ki sem jih ustvarila v tej skupnosti, so hitro obrodile sadove«

Že od začetka svoje podjetniške poti ste članica BNI. Kaj vas je pritegnilo k članstvu v BNI?

Direktorica in ustanoviteljica Fortisspa Urška Kovič BNI priporoča vsakomur, ki želi uspeti med sebi enako mislečimi in osebnostno zrasti na vseh ravneh življenja: »Brez BNI bi bil naš korak v poslovni svet veliko težji.« FOTO: BNI

Po priporočilu prijatelja sem se pridružila skupini BNI in začela spoznavati številne podjetnike z različnih področij. Ta mreža mi je omogočila, da sem lahko na učinkovit in profesionalen način predstavila Fortisspa , pri tem pa so mi podjetniki iz BNI pomagali pri širjenju prepoznavnosti podjetja. Povezave, ki sem jih ustvarila v tej skupnosti, so hitro obrodile sadove – Fortisspa je začel pridobivati nove stranke, širiti svojo bazo in je še naprej rasel.

Ali se spominjate prvega večjega posla, ki ste ga pridobili na podlagi kakšnega priporočila prek BNI?

Še vedno se spomnim prve dekliščine, ki smo jo pripravili po priporočilu člana BNI. Po priporočilih neveste in družic nas je obiskalo še več strank, ki so še danes naše stalne stranke. Kmalu so sledile še druge stranke po priporočilih sočlanov ali obiski samih članov. Zelo hitro sem dojela način delovanja BNI, moja prizadevanja za druge člane so rojevala poslovne priložnosti za Fortisspa. Načelo Kdor daje, pridobiva se je izkazalo za zelo uspešno.

Danes smo Fortisspa uspešno podjetje, ki ponuja kakovostne velneške storitve ne samo lokalnim strankam, ampak tudi številnim turistom z različnih koncev Slovenije in sveta. Zelo sem hvaležna za podporo, ki sem jo prejela od BNI, in prepričana sem, da je bilo to partnerstvo ključno za naš uspeh. BNI ni le poslovna mreža, temveč tudi prostor za osebnostno rast, kjer se podjetniki medsebojno podpiramo in si pomagamo premagovati izzive.

Urška Kovič: »Nisem pričakovala, da bom v kratkem času pridobila toliko izkušenj, znanja, nasvetov uspešnih podjetnikov, da se bom razvila v vseh smereh.«

Katere druge prednosti vam prinaša članstvo (izobraževanja, priporočila, osebni razvoj)?

BNI je organizacija, ki temelji na priporočilih. Člani se redno srečujemo, da si medsebojno izmenjavamo poslovne napotnice. To pomeni, da pridobimo nove stranke in povečamo prodajo prek priporočil drugih članov. S tem širimo poslovne stike in krepimo mrežo. BNI ponuja strukturirano okolje, v katerem se člani učimo, kako učinkovito predstaviti svoje podjetje in storitve.

Tedensko predstavljamo svoje podjetje, kar nas prisili, da o njem razmišljamo, ga tedensko analiziramo in izboljšujemo komunikacijske sposobnosti. Urimo javno nastopanje. S pridobivanjem novih poslovnih priložnosti in pozitivnimi povratnimi informacijami se tudi poveča naša samozavest nastopanja. BNI ponuja priložnosti za prevzemanje vodstvenih vlog znotraj skupine, kar nam omogoča, da razvijemo svoje vodstvene sposobnosti. Udeležujemo se raznih izobraževanj in delavnic. Gradimo trdne in zaupanja vredne medosebne odnose. Osnovna vrednota BNI pa je Kdor daje, pridobiva (Givers Gain®), ki spodbuja medsebojno pomoč in podporo.

BNI ti pokaže drugačen pogled na rast podjetja. Začneš razmišljati širše, kaj vse lahko storiš. Poslovni svet nima meja. Če pa imaš okrog sebe še podjetnike, ki razmišljajo podobno, ti pomagajo in te spodbujajo, je uspešna pot v poslovni svet zagotovljena.

Jernej Pirc, nacionalni direktor BNI Adria, ki že 15 let deluje v okviru globalne organizacije BNI. FOTO: BNI

Kako se je v letih spremenila vaša vloga v mreži BNI? Kakšna je vaša vloga v skupini BNI Veneti?

V BNI se je zame vse odvijalo zelo hitro. Sem delavna in odgovorna. Ko se nečesa lotim, stojim za tem. Tako je tudi v BNI. Ob vstopu v podjetniške vode sem znanje iz BNI srkala s polno paro. Še zdaj vsakomur povem – BNI deluje! Seveda pa sta potrebna akcija in navdušenje za to, kar delaš. Nič ne pride samo od sebe.

V manj kot letu dni me je direktor BNI Adria Jernej Pirc povabil k sodelovanju kot ambasadorko skupine BNI Rast, v pretekli jeseni pa je ta vloga prerasla v DC skupine Rast, kjer z veseljem skrbim za drugo skupino, da raste in se razvija, kot zunanji opazovalec.

BNI Veneti pa so moja matična skupina že od začetka. Tudi tukaj sem se že preizkusila v različnih vlogah – od koordinatorja za izobraževanja do odbora za članstvo. Skupina mi je lani podarila tudi letno nagrado Givers Gain® za najuspešnejšo članico. Ravnokar pa prevzemam mesto predsednice skupine in bom prihodnje mesece vodila naše sestanke. BNI nam ponuja polno izzivov, tudi s prevzemanjem različnih funkcij, s katerimi rastemo na osebnem in poslovnem področju.

Urška Kovič: »Načelo Kdor daje, pridobiva se je izkazalo za zelo uspešno.«

Kako ste sprva videli tovrstno mreženje in kakšna so bila vaša pričakovanja?

Sodelovanje z BNI je preseglo moja pričakovanja. Nisem pričakovala, da se bo vse tako hitro odvijalo. Nisem pričakovala, da bom v kratkem času pridobila toliko izkušenj, znanja, nasvetov uspešnih podjetnikov, da se bom razvila v vseh smereh. Po drugi strani pa spletla prijateljske odnose s podjetniki, ki jih lahko pokličem za nasvet katero koli uro v tednu.

Uspeh v BNI je odvisen od našega osebnega aktivnega sodelovanja in pripravljenosti za pomoč drugim članom. Pomembno je, da gradimo zaupanje in zagotavljamo kakovostne storitve. BNI deluje po načelu Kdor daje, pridobiva, kar pomeni, da boste prejeli toliko, kolikor boste dali. BNI vam res lahko pomaga povečati poslovanje, razviti vaše osebne veščine in zgraditi močno poslovno mrežo.

Želite podjetniško rasti? Iščete nove, boljše stranke? BNI temelji na napotitvenem trženju (angl. referral marketing) in podjetjem omogoča zelo učinkovito pridobivanje novih strank. Članom zagotavlja pozitivno, podporno in strukturirano okolje za rast.

Ključne vrednote organizacije BNI so sodelovanje, povezovanje in medsebojna pomoč. Katere vrednote so vam bile vedno najpomembnejše pri vodenju salona? Ali so se čez leta spreminjale?

Pri vodenju salona so najpomembnejše vrednote: kakovost, profesionalnost, zaupanje, zasebnost, skrb za stranke, ekipno delo in čistoča. Zagotavljanje vrhunskih storitev in uporaba kakovostnih izdelkov sta ključna za zadovoljstvo strank. Nenehno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih je nujno za ohranjanje visokih standardov. Spoštljiv in profesionalen odnos do strank in sodelavcev je temelj dobrega poslovanja. Skrb za urejeno in prijetno okolje, čistoča prostorov odražata profesionalnost salona. Gradnja zaupanja s strankami je ključna za dolgoročne odnose. Pomembna nam je iskrenost in transparentnost pri komunikaciji s strankami in sodelavci. Osnovne vrednote, kot so kakovost, profesionalnost, čistoča in zaupanje, bodo vedno ostale nespremenjene. V zadnjem letu se je še povečal poudarek na individualnem pristopu k strankam in na ustvarjanju personaliziranih izkušenj, kombinaciji storitev po željah strank. Tudi digitalizacija je prinesla nove izzive in priložnosti, zato je pomembno, da se salon prilagaja novim tehnologijam in trendom. Vedno večji poudarek se daje dobremu počutju tako strank kot tudi zaposlenih.

Bi članstvo v BNI priporočili tudi drugim podjetjem v vaši panogi in zakaj?

Z vsem srcem priporočam BNI vsem, ki želijo svojo poslovno pot pospešiti, širiti mrežo poslovnih stikov in rasti na vseh področjih življenja. S pomočjo BNI je bilo naše potovanje v poslovni svet veliko lažje, hitrejše, in kar je najpomembnejše, uspešno.

Podjetje BNI Adria letos praznuje 15-letnico delovanja v naši regiji. Ta mejnik bodo v BNI zaznamovali z akcijo #MojJunak, s katero bodo člani javno izrazili hvaležnost ljudem, ki so jih povabili v združenje in jim spremenili življenje poslovno in osebno. Ob tej priložnosti bo konec marca tudi poseben dogodek z naslovom »Beyond«. Udeležencem bodo predstavili prebojne zgodbe članov BNI in jim pripravili predavanje priznane strokovnjakinje za umetno inteligenco in tehnologije prihodnosti, ki bo delila vpogled v prihajajoče trende in njihov vpliv na poslovni svet.

Naročnik oglasne vsebine je BNI