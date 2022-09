Sovražim oboževalce, slavo in svojo službo

Enajstega oktobra bo pri založbi Simon & Schuster izšla neavtorizirana biografija ameriškega kuharskega mojstra, pisatelja in TV-voditelja Anthonyja Bourdaina, ki je junija 2018, pri 61 letih, naredil samomor, ko je v Franciji za CNN snemal serijo Parts Unknown (Neznani deli).

New York Times je v torek objavil prve odlomke knjige Charlesa Leerhsena Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain (Brez vsega v raju: življenje Anthonyja Bourdaina), ki že buri duhove.

Bourdainov brat Christopher je v pismu založniku zapisal, da knjiga povzroča bolečine in je škodljiva, ter zahteval, da ne sme iziti, dokler avtor ne bo popravil številnih napačnih dejstev. Pri založbi so se odzvali z izjavo, da stojijo za avtorjem.

Ta je za knjigo govoril z več kot 80 ljudmi, ki so poznali slavnega chefa, v biografiji bodo objavljena tudi Bourdainova sporočila, ki jih je poslal v zadnjih dneh življenja, med njimi tudi tisto nekdanji ženi Ottavii Busia-Bourdain, s katero sta ostala v dobrih odnosih.

»Sovražim svoje oboževalce. Sovražim slavo. Sovražim svojo službo. Osamljen sem in živim v nenehni negotovosti,« je zapisal. New York Times je objavil tudi korespondenco med pokojnikom in njegovim takratnim dekletom, igralko Asio Argento. Pet dni prej, preden se je Bourdain obesil, so igralko fotografirali v Rimu, ko je plesala z drugim moškim.

»V redu sem. Nisem zagrenjen. Nisem ljubosumen, ker si bila z drugim. Ne lastim si te. Svobodna si. Kot sem rekel. Kot sem obljubil. Kot sem resno mislil. Toda bila si brezbrižna. Brezbrižna do mojega srca. Do mojega življenja,« ji je napisal. Nazadnje ji je pisal dan pred smrtjo. »Lahko kaj naredim?« jo je vprašal, ona pa mu je odpisala: »Nehaj mi težiti.« »Okej,« se je glasil njegov odgovor.

O Bourdainu so že lani posneli dokumentarni film Roadrunner, izšla je tudi knjiga Bourdain: The Definitive Oral Biography (Bourdain: dokončna ustna biografija) avtorice Laurie Woolever.