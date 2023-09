Kapitalizem je mrtev, spet imamo fevdalizem. Tehnofevdalizem

Znameniti grški ekonomist marksistične usmeritve in malo manj znameniti politik Janis Varufakis slovi po svoji brezkompromisni kritiki obstoječega poznega kapitalizma in svetovne ureditve nasploh. Ne ostaja samo v teoretskih vodah, saj deluje v aktivni politiki v domači Grčiji in tudi na širši, evropski ravni. Zdaj je ugotovil, da je kapitalizem zares škripnil. Vendar to ni vzrok za veselje.

Do zdaj je 62-letni Varufakis napisal že množico knjig, med njimi tudi velike prodajne uspešnice, ki so sprožale burne odzive po vsem svetu, vendar njegovo najnovejšo, Tehnofevdalizem: Kaj je ubilo kapitalizem, opisujejo kot najdrznejšo doslej. V njej je postavil trditev, da je kapitalizem umrl, toda zanj in druge marksiste to ne bi smel biti vzrok za veselje. Preminulega kapitalizma namreč ni zamenjal socializem, kakor je napovedoval njihov idol, nemški filozof in še marsikaj, med drugim ekonomist samouk, iz 19. stoletja Karl Marx.

Zamenjalo ga je nekaj veliko hujšega, tehnofevdalizem. Namesto da bi se ljudje osvobodili, so zapadli v novodobno tlačanstvo. Gospodarja novega fevdalizma sta lord Zuckerberg iz Facelandie in sir Musk iz gnilega okrožja X; gnila okrožja so v 18. in zgodnjem 19. stoletju v Angliji imenovali volilna okrožja, ki so jih oblikovali tako, da so njihovi maloštevilni prebivalci imeli nesorazmerno število poslancev v poslanski zbornici, spodnjem domu parlamenta, v njih pa so zmagovali vedno isti kandidati. Kdo sta ta novodobna fevdalca, je seveda jasno. Šef Facebooka Mark Zuckerberg in novi lastnik omrežja X, nekdanjega Twitterja, Elon Musk.

Ekonomist in politik Janis Varufakis je ljubitelj udobnega življenja in težkih motorjev. FOTO: Jean-Paul Pelissier/Reuters

Omenjena tehnofevdalca in njuni podobniki, kot je gospodar Amazona Jeff Bezos, je v svoji vili na otoku v bližini Aten novinarki britanskega Guardiana Carole Cadwalladr razlagal Varufakis, namreč ne ustvarjajo kapitala. Ampak samo pobirajo najemnino. To pa ni značilnost kapitalistov, ampak fevdalcev. Zato so uporabniki teh zadev, pa tudi tisti, ki prodajajo svoje izdelke na spletnih platformah, samo tlačani. In novodobni tlačani se niti ne zavedajo, da s svojimi dejavnostmi na spletnih omrežjih dejansko večajo premoženje njihovih lastnikov. Tako kot so srednjeveški tlačani z delom na njivah fevdalcev večali premoženje fevdalcev.

Varufakis sicer ni znan po tem, da bi živel v razmerah, značilnih za delavski razred, sploh ne v že davno bankrotirani Grčiji. Je bogat, ko je bil mlad in je v Grčiji vladala vojaška hunta, se je šolal v Veliki Britaniji, kjer je diplomiral, magistriral in doktoriral. Dolgo je živel in delal v Avstraliji, zato ima tudi to državljanstvo. Po vsem svetu je zaslovel kot finančni minister v neosocialistični vladi Aleksisa Ciprasa med grško dolžniško krizo leta 2015. Zadnjih osem let je bil poslanec v tamkajšnjem parlamentu, vendar se stranki za demokratični socializem MeRA25, ki jo je ustanovil leta 2018, na volitvah maja letos ni uspelo spet prebiti vanj.