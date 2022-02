Trump je menda z uradnimi dokumenti zamašil stranišče Bele hiše

V okviru nadaljevanja preiskave napada na ameriški kongres 6. januarja lani je novinarka New York Timesa Maggie Haberman razkrila informacijo, da je bivši predsednik ZDA Donald Trump med svojim mandatom večkrat zamašil stranišče Bele hiše, ker je v školjko metal raztrgane uradne dokumente.

Habermanova, ki je imela dobre zveze s Trumpom in njegovo družino, v knjigi z naslovom Človek samozavesti navaja pričevanja hišnika, da je moral odmašiti stranišče, iz katerega je potegnil raztrgane uradne dokumente. Ameriški politični komentatorji pri tem opozarjajo na Trumpove izjave o nemogočih ameriških straniščih, ki ničesar ne odplaknejo, če ne potegneš vode vsaj 15-krat. To je prvič omenil v govoru leta 2019 in nato ponovil med predsedniško volilno kampanjo leta 2020.

Informacija o zamašenih straniščih bi bila morda sama po sebi komična, če ne bi prišla na dan po poročilih, da je Trump redno trgal uradne dokumente Bele hiše, kar je zdaj predmet preiskave kongresnega odbora za vladni nadzor in reforme – skupaj s preiskavo 15 škatel dokumentov, po katere so morali Nacionalni arhivi v Trumpov Mar a Lago na Florido.

ZDA imajo zakon o ohranitvi predsedniških zapisov, ki zahteva ohranitev vseh uradnih dokumentov v zvezi z vladanjem ZDA. Ti dokumenti morajo potem v Nacionalne arhive. Trump pa je po odhodu iz Bele hiše s seboj na Florido odnesel številne dokumente, zato so Nacionalni arhivi pravosodno ministrstvo ZDA zaprosili, naj uvede preiskavo tega in tudi preiskavo poročil o njegovem uničevanju dokumentov.

»Globoko sem zaskrbljena, da dokumenti niso bili takoj predani Nacionalnim arhivom in so bili odstranjeni iz Bele hiše v nasprotju z zakonom. Zaskrbljena sem tudi zaradi poročil, da je Trump trgal dokumente, ko je bil še na položaju,« je sporočila predsednica kongresnega odbora za vladni nadzor in reforme, demokratka iz New Yorka Carolny Maloney.

Preiskovalni odbor napada na kongres je medtem v četrtek izrazil zaskrbljenost, ker med informacijami, ki jih je dobil od Nacionalnih arhivov, ni nobenih podatkov o telefonskih klicih iz Bele hiše ali vanjo v času napada. Članom odbora se to zdi neverjetno glede na to, da je doslej več posameznikov priznalo, da so ali so poskušali govoriti s Trumpom v času vstaje njegovih privržencev.

Na podatke o mobilnih telefonih sicer odbor še čaka, demokrati pa opozarjajo, da je Trump večkrat uporabljal telefone sodelavcev, med drugim svojega telesnega stražarja.