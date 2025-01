Trump bo združeval Ameriko z Y.M.C.A.

Donald Trump bo 20. januarja prisegel kot 47. predsednik Združenih držav Amerike. Skupaj z novoizvoljenim podpredsednikom J. D. Vanceom bosta na slovesnosti na stopnicah Kapitola ZDA prisegla in prevzela svoje položaje v Beli hiši, vendar bo slovesnost ob inavguraciji več kot le prisega, poročajo ameriški mediji. Prireditev se bo začela z glasbenim uvodom, ki ga bo izvedel pevski zbor Univerze Nebraska-Lincoln, za njim bo nastopil orkester ameriške mornarice, nato pa bo country pevka Carrie Underwood izvedla pesem America the Beautiful, skupaj z zborom oboroženih sil in pevskim zborom pomorske akademije.

Tokrat Trump ni imel toliko težav pri iskanju glasbenikov za inavguracijo kot pred osmimi leti, ko so nastop med drugim zavrnili Elton John, Céline Dion in Garth Brooks, najbolj znana nastopajoča pa je bila Jackie Evancho, drugouvrščena v resničnostni oddaji Amerika ima talent.

Tenorist Christopher D. Macchio je znan po svojih priredbah klasične glasbe in je že večkrat nastopil na Trumpovih dogodkih. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Tokratna zvezda Carrie Underwood je 41-letna pevka, ki jo je v orbito izstrelila zmaga na izboru talentov American Idol leta 2005, je dobitnica sedmih grammyjev, znana po uspešnicah Inside your Heaven, Jesus Take the Wheel in Before He Cheats. Njen prvi album Some Hearts (2005) se je zapisal v zgodovino kot najbolj prodajani prvi album country izvajalke vseh časov. Medtem ko Trumpovi podporniki pozdravljajo njeno pripravljenost, da zapoje na tem dogodku, ji podporniki demokratske stranke očitajo, da je prikrita republikanka, navaja Variety.

»Rada imam našo državo in počaščena sem, da so me povabili, naj zapojem na inavguraciji, in bom tako majhen del tega zgodovinskega dogodka,« je Underwoodova povedala za časopis The Washington Post. »Ponižno sem se odzvala klicu v času, ko moramo vsi stopiti skupaj v duhu enotnosti in pogledati v prihodnost.«

Glasba – ne glede na politiko

Kdo vse bo poleg Carrie Underwood še sodeloval na slovesnosti, v organizacijskem odboru še ne razkrivajo, potrdili pa so, da bo na dogodku nastopil tudi tenorist Christopher D. Macchio, ki je znan po svojih priredbah klasične glasbe, poroča Variety. Macchio bo na koncu slovesnosti odpel ameriško himno in skladbo O, America!, nastopil pa naj bi tudi med sobotnim ognjemetom. V torek, dan po inavguraciji, bo nastopil še med jutranjo molitvijo v washingtonski nacionalni katedrali.

Macchio je že nastopil na več Trumpovih dogodkih, med drugim na oktobrskem zborovanju v Madison Square Gardnu in na oktobrskem volilnem shodu v Butlerju v Pensilvaniji, ki je bil prizorišče poskusa atentata na Trumpa.

Jackie Evancho je bila kot drugouvrščena v resničnostni oddaji Amerika ima talent najbolj znana nastopajoča na Trumpovi prvi slovesni prisegi. FOTO: Reuters

Trump bo v nedeljo – le nekaj ur pred inavguracijo – v Washingtonu organiziral zmagovalni shod Make America Great Again Victory Rally. Tega večera bo nevladna organizacija Turning Point USA gostila tudi ples, na katerem bodo novoizvoljeni podpredsednik Vance, Donald Trump mlajši, Megyn Kelly in drugi; večer pa bo glasbeno obarvala disko skupina Village People, ki velja za eno Trumpovih najljubših. Victor Willis, edini njen še živeči ustanovni član, je v ponedeljek na facebooku sporočil, da bo disko skupina na »vsaj enem« dogodku ob Trumpovi inavguraciji izvedla svojo uspešnico Y.M.C.A.

Skupina je v preteklosti večkrat pozvala Trumpa, naj preneha uporabljati njihovo glasbo, decembra lani pa so obrnili ploščo in se na družbenih omrežjih zahvalil Trumpu, da je ponovno oživil disko klasiko. V ponedeljkovi objavi je Willis priznal, da je bila njihova prva izbira predsedniška kandidatka Kamala Harris. »Vemo, da nekateri tega ne boste radi slišali, vendar verjamemo, da je treba glasbo izvajati ne glede na politiko,« je še zapisal. »Y.M.C.A. je svetovna himna, ki bo, upajmo, pomagala združiti državo po burni in razdeljeni kampanji, v kateri je naša kandidatka pač izgubila.«