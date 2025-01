Trump o Bidnovem pismu: Navdihujoče in prijazno

Tradicijo puščanja pisem svojim naslednikom je leta 1989 začel že 40. predsednik ZDA Ronald Reagan in tako je tudi Donalda Trumpa v Ovalni pisarni ta teden v predalu znamenite mize Resolute čakala ovojnica s številko 47.

»Spoštovani predsednik Trump,« se je začelo sporočilo. »Ko se poslavljam od te posvečene službe, želim vam in vaši družini vse najboljše v prihodnjih štirih letih. Ameriško ljudstvo – in ljudje po vsem svetu – od te hiše pričakujejo stabilnost v neizogibnih nevihtah zgodovine. Molim, da bodo prihodnja leta čas blaginje, miru in milosti za naš narod. Naj vas Bog blagoslovi in ​​vodi, kot je blagoslavljal in vodil našo ljubljeno državo od naše ustanovitve.«

To so besede, ki jih je nekdanji predsednik Joe Biden zapisal v popotnico svojemu nasledniku. Trump je pismo prebral za Fox News. »V bistvu navdihujoče pismo, v slogu 'uživaj in dobro opravi svoje delo'. Mislim, da je prijazno in da bi ga morali ljudje videti,« je dejal in pomahal z belo kuverto.

FOTO: Jim Watson/AFP

Prvi, ki je takšno pismo prehoda oziroma Transition Letter, kakor mu pravijo v angleščini, napisal svojemu nasledniku, je bil Ronald Reagan, ko je po dveh mandatih zapustil predsedniški položaj, na katerega se je nato povzpel George H. W. Bush. »Pisma, ki so jih odhajajoči predsedniki napisali svojim naslednikom, so opomin na svetost funkcije predsednika ZDA. Ne glede na strankarska ali osebna prepričanja vsaka črka ponazarja ameriško demokracijo. So dokaz večjega razumevanja, da je predsednik del nečesa večjega od njih samih,« je mogoče o tradiciji prebrati na spletni strani ameriških nacionalnih arhivov.

Bill Clinton je Georgeu W. Bushu, denimo, napisal: »Bremena, ki jih zdaj nosite, so velika, a pogosto pretirana. Čistega veselja, da delaš tisto, kar misliš, da je prav, je neizrekljivo.« Bush pa je pismo Baracku Obami začel z besedami, da se začenja fantastično poglavje v njegovem življenju. »Zelo malo ljudi je imelo čast spoznati odgovornost, ki jo zdaj čutite. In zelo malo jih pozna razburjenje trenutka in izzive, s katerimi se boste soočili.«

Tudi Bidna je ob prihodu v Belo hišo leta 2021 pričakalo pismo, ki mu ga je pustil predhodnik Trump. Vsebine nikoli ni razkril, dejal je le, da je bilo »zelo velikodušno«.