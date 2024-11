Trump za šolsko ministrico izbral nekdanjo rokoborko

Tako kot med svojim prvim mandatom je tudi zdaj novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump na mesto ministrice za izobraževanje postavil silno premožno žensko in svojo zvesto donatorico Lindo McMahon; v času njegovega predsedovanja med letoma 2017 in 2021 je to bila milijarderka Betsy DeVos.

Republikanka McMahonova, ki ima premoženje v vrednosti 3,2 milijarde dolarjev, v politiki ni neizkušena; leta 2017 jo je Trump ustoličil kot vodjo uprave za malo gospodarstvo ZDA. 76-letnica je še bolj znana kot nekdanja rokoborka in predsednica športno-zabavne korporacije WWE (World Wrestling Entertainment). To sta ustanovila skupaj z možem Vinceom McMahon, s katerim sta se po kar 58 letih zakona ločila septembra letos.

Marca 2019 v družbi Donalda Trumpa, s katerim ju druži dolgoletno zavezništvo. FOTO: Nicholas Kamm Afp

Za zmanjšanje vtikanja zvezne vlade

Po poročanju CNN jo je Trump, katerega premoženje Forbes ocenjuje na 5,5 milijarde dolarjev, kot šolsko ministrico potrdil včeraj, potem ko naj bi bila najprej v igri tudi za poveljevanje ministrstvu za trgovino, a je nato to vlogo raje podelil Howardu Lutnicku. Zanjo je dejal, da bo s svojimi bogatimi voditeljskimi izkušnjami in z globokim razumevanjem tako posla kot izobraževanja slednje preoblikovala v najboljše na svetu:

»V zadnjih štirih letih je bila Linda kot predsednica upravnega odbora pri America First Policy Institute (AFPI) goreča zagovornica pravic staršev.« Po njegovih besedah so med glavnimi cilji zmanjšanje vtikanja zvezne vlade ZDA v lokalno izobraževanje, dostopnost tega na kakovostni ravni ne glede na materialno stanje družine ter poudarek na temeljnem razvoju otrok in njihovi vzgoji, pri kateri imajo prvo besedo spet starši.