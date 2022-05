Trumpov obrambni minister o šefovih norostih

V knjigi z naslovom The Sacred Oath (Sveta prisega), ki bo izšla pojutrišnjem, nekdanji obrambni minister ZDA Mark Esper v administraciji predsednika Donalda Trumpa navaja številne ideje svojega nekdanjega šefa, ki se zdijo na meji verjetnega, kot recimo to, da ZDA z raketami napadejo laboratorije za izdelovanje drog v Mehiki ali da naj »streljajo v noge« protestnikov, ki so se zbrali pred Belo hišo zaradi umora temnopoltega Georgea Floyda v Minneapolisu poleti 2020. Trump je takrat menda rekel: »Mar ne morete preprosto streljati vanje? Preprosto jih ustrelite v noge, recimo.«

Na mejo z Mehiko je želel poslati 250.000 vojakov, kar je Esper po lastnih besedah zavrnil kot neumnost. Prav tako je oporekal ideji, da se ZDA vmešajo v mehiške notranje zadeve, a je Trump, vznemirjen zaradi priliva drog na južni meji, odvrnil: »Očitno nimajo nadzora nad tem, kar se dogaja v državi.«

Trump naj bi večinoma hitro pozabil lastne zamisli in pobude, zato ga velikokrat niso vzeli resno, še posebno kadar je šlo za kaj res absurdnega. Esper ga v knjigi opiše kot neuravnovešeno osebo, ki ne bi nikoli smela priti na vrh ameriške oblasti, poroča STA.

Esper se je tako pridružil drugim nekdan­jim članom Trumpove vlade, ki očitno poskušajo nekaj zaslužiti s pisanjem knjig, v katerih so, v nasprotju s časom, ko so bili na položaju, zelo odkriti in kritični. Nič čudnega, da se ameriški komentatorji sprašujejo, zakaj je bil Esper doslej tiho in ni česa povedal že prej. Trump ga je sicer odpustil takoj po porazu na volitvah 2020 in še pred napadom njegovih privržencev na kongres 6. januarja lani.

»Počutil sem se, kot da pišem za zgodovino in za Američane,« je po poročanju New York Timesa dejal Esper, ki je sicer opravil standardni postopek varnost­nega preverjanja v Pentagonu, da bi preverili zaupne podatke. Svoje pisanje je poslal tudi več generalom s štirimi zvezdicami, nekaterim članom kabineta in drugim, da bi potrdili natančnost in resničnost navedb v knjigi.