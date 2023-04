Ukrajinski gledališčniki smejo na britanski festival

Na Mednarodnem Shakespearovem festivalu v Yorku bodo predstavo Sen kresne noči (A Midsummer Night's Dream) uprizorili člani Kijevskega nacionalnega akademskega gledališča Molodij. Ukrajinska igralska zasedba bo del tradicionalnega yorškega bienala, potem ko je direktor festivala Philip Parr ukrajinskega ministra za kulturo Oleksandra Tkačenka prosil, naj ji dovoli nastop oziroma dodeli nujne vizume.

Moški v ekipi, ki so stari od 18 do 60 let, namreč med vojno z Rusijo svoje države praviloma ne bi smeli zapuščati. Parr se je odločil za povabilo umetnikom po tistem, ko je lani videl njihovo predstavo v Veroni: »Odziv občinstva je bil izjemen in moč njihovega pripovedovanja je bila neizmerna. Mirno lahko rečem, da gre za eno najboljših produkcij.« Prav zato ga veseli, da je prepričal ukrajinske oblasti z argumentom, da gre za pomemben kulturniški obisk.

Shakespeare v časih razdvajanja

Igralci – koliko natančno jih bo, za zdaj ni znano – bodo v Veliki Britaniji predvidoma tri dni, ko se bo v okviru festivala zvrstilo tudi več delavnic, kjer bodo med drugim sodelovali s študenti igre. Glavni nastop gostujoče ukrajinske zasedbe bo 28. aprila. Po besedah dr. Saffron Vickers Walking, svetovalke festivala in profesorice angleške literature na Univerzi v Yorku, jim bo ta dogodek v posebno čast:

»Takšne produkcije so okna v druge kulture in nas spodbujajo, da jih bolje razumemo. Ta festival je tesno povezan z zavezanostjo yorške univerze k socialni pravičnosti, inkluzivnosti in raznolikosti. V teh časih, ki včasih lahko razdvajajo, slavimo to, kako nas lahko Shakespeare združi.«

Omenjena igralska ekipa sicer ni bila prva, ki ji je bilo dovoljeno oditi iz svoje države sredi vojne vihre. Januarja letos je, denimo, igralec in režiser Maksim Pančenko skupaj z ukrajinskimi soigralci nastopil v New Yorku v predstavi Mothermotherland, ki zajema prav tematiko nemirov in bojev za dobrine v Ukrajini. Pančenko se je po omenjeni prireditvi vrnil v domovino ter se pridružil vojski kot prostovoljec.