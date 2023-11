Umetna inteligenca oživila skupino Beatles

Točno ob štirinajsti uri po greenwiškem času je prišla na svetlo nova pesem nekdanje britanske glasbene skupine Beatles. Več kot štiri desetletja po tem, ko je bila prvotno posneta v demo različici, sta pesem Now and Then (Zdaj in nekoč) s pomočjo umetne inteligence dokončala nekdanja člana skupine Paul McCartney in Ringo Starr, v skladbo je vključen tudi glas že pokojnega Johna Lennona.

Pesem Now and Then je izšla kot dvojna stran A, s prvim singlom skupine Love Me Do iz leta 1962 in naslovnico ameriškega umetnika Eda Ruscha, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Jutri sledi še objava glasbenega videoposnetka, 12-minutni dokumentarec v režiji Oliverja Murraya, ki je najbolj znan po biografski miniseriji The Rolling Stones, bo premierno predvajan na kanalu youtube.

Now and Then je bila ena od več skladb na kaseti, ki jo je Lennon posnel za McCartneyja leto pred svojo smrtjo. Dve drugi pesmi, Free As A Bird in Real Love, je obdelal producent Jeff Lynne in ju izdal v letih 1995 in 1996. Enako so poskušali narediti tudi z Now and Then, vendar so idejo opustili zaradi hrupa v ozadju posnetka. Zdaj je to omogočila umetna inteligenca. Njena uporaba v glasbi je sicer predmet razprav v celotni panogi, pri čemer nekateri obsojajo zlorabe avtorskih pravic, drugi pa hvalijo njeno moč.

»Tam je bil, Johnov glas, kristalno čist,« je ob napovedi izida poslednje pesmi Beatlov dejal 81-letni McCartney. »To je dokaj čustveno doživetje. Je pravi posnetek Beatlov,« je dodal. Skupaj s 83-letnim bobnarjem Starrom je pevec in basist McCartney pesem končal lani. Tudi Starr je vse skupaj sprejel zelo čustveno. »Bilo je, kot da bi bil John tam,« je opisal.

Lennonov sin Sean Ono Lennon je povedal, da je bilo ganljivo slišati, kako glasbenika sodelujeta po vseh teh letih, ko njegovega očeta ni več. Dodal je, da je to poslednja pesem, ki so jo njegov oče, Paul, George in Ringo lahko naredili skupaj. Opisal je, da se počuti kot v časovni kapsuli.