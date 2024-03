Umrla je Iris Apfel, »najstarejša najstnica na svetu«

V 103. letu starosti se je poslovila Iris Apfel, modna ikona, ki je zaslovela šele v jeseni svojega življenja, pri osemdesetih letih. »Bila je vizionarka v vseh pomenih besede. Svet je videla skozi edinstveno lečo, tisto, ki so jo krasila velikanska, prepoznavna očala, ki so sedela na njenem nosu. Skoznje je videla svet kot kalejdoskop barv, platno vzorcev in odtisov,« jo je v slogu opisala njena agentka Lori Sale, ko je sporočila novico njeni smrti. Iris Apfel, ki je bila prepoznavna tudi po oblačilih, ki so odražala ta kalejdoskop barv, je umrla včeraj na svojem domu v Palm Beachu na Floridi.

Njeni nasveti za dolgo in vitalno življenje so zelo zanimivi – prvi je smisel za humor, drugi je to, da si individualist in da ne tuliš z volkovi, tretji pa, da se ne odrekaš užitkom. FOTO: Jamie Mccarthy/Afp

Rodila se je v New Yorku 29. avgusta 1921, tam je tudi študirala umetnostno zgodovino. Po poroki ssta leta 1950 ustanovila podjetje za notranje oblikovanje ter začela opremljati stanovanja bogatih Američanov. Kot poznavalka starinskih tkanin je sodelovala pri pomembnih restavracijskih delih v Belih hiši, je o njej zapisal Guardian. Mož, na katerega je bila zelo navezana, je umrl leta 2015, prav tako v visoki starosti, pri stotih letih.

Svetovno slavo je doživela, ko so leta 2005 v Metropolitanskem muzeju v New Yorku pripravili razstavo njenih oblačil in modnih dodatkov. Njeno slavo je leta 2014 še povečal dokumentarni film Iris režiserja Alberta Mayslesa, ki je raziskoval njeno življenje in ustvarjalnost. Ko je bila stara 97 let, je podpisala manekensko pogodbo s priznano globalno agencijo IMG Models. Sodelovala je v kampanjah za H&M, eBay, Citroën in dala celo narediti lutko Barbie po svoji podobi. Kako vplivna je bila pri stotih letih, priča podatek, da je imela na instagramu več kot dva milijona sledilcev.

Newyorčanka je s prepoznavnimi očali in barvitimi oblačili izoblikovala živahen, samosvoj osebni slog z veliko mero duhovitosti. Opisovala se je kot geriatrična starleta in najstarejša živeča najstnica na svetu. Glede mode pa: »Nisem minimalistka, kot ste lahko opazili, zame ne drži misel – manj je več, ampak več je več in manj je dolgčas.«

Njena mantra je bila tudi Drzni si biti drugačen.