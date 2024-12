V gorah izgubil življenje Isak Andic, ustanovitelj modnega podjetja Mango

Mednarodni tisk poroča, da je v današnji nesreči v Kataloniji življenje izgubil Isak Andic, ustanovitelj in neizvršni predsednik podjetja Mango. Umrl je v gorski nesreči v Collbatóju v bližini Barcelone, star je bil 71 let.

Glede na vire, ki jih navaja španski El País, je bil zanj usoden padec v globino v bližini jame Salnitre, ki se nahaja v masivu Montserrat. Na pohodu je bil z družinskimi člani.

Andic, rojen leta 1953 v Istanbulu, se je že v mladosti preselil v Barcelono. Velja za podjetnika, ki je majhno trgovino s srajcami preoblikoval v to, kar je danes Mango, ena svetovno priznanih modnih znamk.

»Isak je bil navdih za vse nas. Svoje življenje je posvetil Mangu in pustil neizbrisen pečat s svojo strateško vizijo, navdihujočim vodenjem in zavezanostjo vrednotam, ki jih je vpeljal v naše podjetje. Njegova zapuščina se odraža v dosežkih podjetja, ki ga opredeljuje uspeh. Svojo človečnost, toplino, skrb in naklonjenost je prenašal na celotno organizacijo,« je danes izjavil Toni Ruiz, izvršni direktor Manga.

Začetki Manga segajo v leto 1984, ko je Andic s pomočjo brata Nahmana odprl prvo trgovino na aveniji Paseo de Gracia v Barceloni. Pod njegovim vodstvom je Mango postal globalna znamka v modni industriji.

Podjetje je pred kratkim praznovalo 40. obletnico in objavilo rekordne dosežke: več kot 3 milijarde evrov prodaje in poslovanje na 120 trgih. Po podatkih s spletne strani družbe ima okoli 2700 fizičnih trgovin, zaposluje pa 15.500 ljudi. Letos je dobilo nagrado Kraljevine Španije za vpliv na gospodarski in družbeni razvoj v državi.

Andic je veljal za najbogatejšega posameznika v Kataloniji in enega izmed najbogatejših ljudi v Španiji. Njegovo imetje so ocenili na neto vrednost 4,5 milijarde evrov. Samo v zadnjem letu se je povečalo za 1,8 milijarde evrov.