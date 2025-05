Včasih hudič nosi belo haljo

Na sojenju proti nekdanjemu francoskemu abdominalnemu kirurgu Joëlu Le Scouarnecu, ki je spolno zlorabljal paciente, večinoma mlajše od 15 let, bodo danes izrekli sodbo. V Vannesu v Bretaniji so mu tri mesece sodili zaradi 111 posilstev in 189 spolnih zlorab, ki jih je zagrešil v dvanajstih javnih in zasebnih bolnišnicah med letoma 1989 in 2014.

Mnogo njegovih žrtev – njihova povprečna starost je bila enajst let – je zlorabil, ko so bile pod vplivom anestetika ali so se prebujale po operaciji, pogosto po operaciji slepiča. 74-letni Le Scouarnec je svoje zločine priznal, psihološke ocene pa so pokazale, da ostaja izjemno nevaren.

Med sojenjem je dejal: »Svoj položaj kirurga sem izkoristil za to, da sem napadal otroke. Tega ne zanikam.« Tudi njegova odvetnica Maxime Tessier njegove krivde ni zanikala in je na sodišču dejala, da je »popolnoma kriv«. Dodala je, da se morata francosko zdravstvo in politika iz tega primera naučiti lekcije o »veliki disfunkcionalnosti sistema«, ki desetletja ni ustavil Le Scouarnecovih zlorab.

Francoske oblasti je nanj leta 2004 opozoril šele FBI, ki je nanj postal pozoren na temnem spletu, kjer je gledal otroško pornografijo. Leto kasneje so ga v Franciji zaradi posedovanja posnetkov z zlorabami otrok obsodili na štiri leta pogojne kazni, vendar mu niso prepovedali delati z otroki, o njegovi obsodbi pa prav tako niso obvestili kirurgovih delodajalcev. Vse do upokojitve leta 2017 je nemoteno delal v regionalnih bolnišnicah, ki so odvisne od strokovnjakov, kot je bil sam, da lahko sploh ostanejo odprte.

Pošast ni on, pošastna je družba

Direktorici bolnišnice Jonzac v zahodni Franciji Michèle Cals je celo povedal, da je bil leta 2005 obsojen. Dejal ji je, da je posnetke zlorabe otrok gledal, ker je bil razburjen zaradi ločitve od svoje žene, Calsova pa ga je kljub temu zaposlila, ker njeni nadrejeni niso imeli nič proti. »Potrebovali smo kirurge,« je povedala na sodišču. Priznala je, da »ni kopala dovolj globoko« ter da ona in njeni nadrejeni niso opravili svojega dela.

Skupine žrtev in aktivisti za zaščito otrok opozarjajo, da je sojenje odprlo vprašanja o hudih napakah države in uradnikov. Poudarjajo, da bi morala vlada opraviti celovito oceno, kako je kirurg lahko tako dolgo delal in zlorabljal nemočne paciente.

20-letna zaporna kazen je v Franciji sicer najvišja kazen za hudo posilstvo, kazni pa se ne seštevajo. Le Scouarnec je v zaporu že od leta 2020, ko so ga obsodili zaradi posilstva in spolne zlorabe štirih otrok, državni tožilec Stéphane Kellenberger pa ni izključil možnosti, da bi mu ponovno sodili, saj tožilstvo primer še preiskuje in bodo morda odkrili še več njegovih žrtev. »Bili ste hudič in hudič včasih nosi belo haljo,« je Kellenberger Le Scouarnecu dejal na sodišču.

V času sojenja je okoli 20 Le Scouarnecovih žrte in njihovih sorodnikov protestiralo pred sodiščem in opozarjalo na »molk v svetu politike« o tem primeru. Danes 36-letna Manon Lemoine, ki jo je Le Scouarnec posilil, ko je imela enajst let, je dejala: »Skušajo ga prikazati kot pošast, a pošastna je v resnici družba, ki ga je ustvarila in mu dovoljevala, da nadaljuje s svojim početjem.«