Kirurg domnevno med letoma 1989 in 2014 posilil ali napadel 299 pacientov

Čeprav v Franciji in po svetu še vedno odmeva primer Gisèle Pélicot, ki jo je mož več let omamljal in drugim moškim dovolil, da so jo posiljevali, pa je za ta mesec napovedano sojenje v Bretanji, ki velja za največje sojenje v povezavi z zlorabo otrok v francoski zgodovini. Po poročanju Guardiana bodo sodili kirurgu Joëlu Le Scouarnecu.

Očitajo mu posilstva ali spolne napade na 299 pacientov med letoma 1989 in 2014. Šlo naj bi za 158 moških in 141 žensk. 256 jih je bilo mlajših od 15 let, povprečna starost pa je bila 11 let.

Javnost je ogorčena, da je kirurg lahko desetletja zlorabljal stotine mladih pacientov, nekatere celo med anestezijo, v sobi za okrevanje po operaciji ali v bolniških posteljah.

Rekordno število žrtev

V Franciji se tako soočajo z resnimi vprašanji o zaščiti otrok ob pretresljivih pričevanjih rekordnega števila domnevnih žrtev 73-letnega Joëla Le Scouarneca, ki je delal kot abdominalni kirurg. Zaposlen je bil v javnih in zasebnih bolnišnicah po vsej Bretanji in zahodni Franciji, pogosto je operiral otroke z vnetjem slepiča.

Čeprav ga je FBI leta 2004 prijavil francoskim oblastem zaradi ogledovanja posnetkov zlorab otrok na temnem spletu, za kar je bil v Franciji leta 2005 obsojen na pogojno kazen štirih let zapora, mu nikoli niso prepovedali dela z otroki in je še naprej pridobival ugledne službe v bolnišnicah po vsej državi.

Žrtve se niso mogle zavedati

Dokazi v štirimesečnem sojenju bodo vključevali ročno napisane beležke, v katerih je Le Scouarnec zapisoval začetnice pacientov in svoja domnevna kazniva dejanja proti njim. Policija je beležke primerjala z bolnišničnimi evidencami, da bi identificirala morebitne žrtve, pri čemer so bile nekatere v času domnevnih zlorab nezavestne in pod anestezijo.

Stéphane Kellenberger, državni tožilec v Lorientu, je dejal: »Številne žrtve so bile v bolnišnični operacijski dvorani, pod anestezijo, v okrevanju po operaciji, v stanju pomirjenosti ali uspavane, kar pomeni, da se te žrtve niso mogle zavedati, kaj se jim je zgodilo.«

Ob napovedi sojenja je povedal, da je Le Scouarnec priznal nekatere obtožbe proti njemu. »Pojasnil je svoj način delovanja, svojo odločenost za takšno ravnanje ... in svoje strategije prikrivanja, da ne bi tvegal razkritja.«

Le Scouarnec je nekatere obtožbe delno priznal, drugih pa ne.

Francesca Satta je odvetnica desetih žrtev, vključno z družinami dveh moških, ki sta si vzela življenje, potem ko so jima žandarji povedali, kaj se jima je domnevno zgodilo. »To sojenje je izjemno, ker po mojem vedenju še nikjer na svetu ni bilo sojenja o zlorabi otrok s toliko žrtvami,« je dejala. »Razkritje podrobnosti primera je nanje močno vplivalo.«

Satta je povedala, da je bilo za številne domnevne žrtve, ki so zdaj stare od 30 do 40 let, uničujoče slišati odlomke iz Le Scouarnecovih dnevnikov, ki so se domnevno nanašali nanje, ko so bili otroci.

Benoist je povedal, da ko je bil Le Scouarnec leta 2005 obsojen zaradi dostopanja do posnetkov zlorab otrok na spletu, mu sodnik ni naložil psihiatričnega zdravljenja niti mu ni prepovedal dela z otroki. FOTO: Shutterstock

Trenutno je v zaporu

Leta 2017 so sosedje v Jonzacu v departmaju Charente-Maritime Le Scouarneca prijavili policiji. Med policijsko racijo na njegovem domu so namreč, kot poroča Guardian, odkrili posnetke zlorab, beležnice in zbirko lutk, skritih pod talnimi deskami. Leta 2020 je bil Le Scouarnec obsojen na 15 let zapora zaradi napada na štiri otroke, od njih je bil en bolnišnični pacient. Trenutno je kirurg v zaporu.

Odvetnica Satta je povedala, da je sojenje leta 2020, ki ni potekalo javno, razkrilo »manipulatorja brez empatije ali razumevanja drugih ljudi, ki jih je obravnaval kot spolne predmete«.

Napake sistema omogočile zlorabe?

Satta je povedala, da bo drugo sojenje, na katerem Le Scouarnecu grozi 20 let zapora, pokazalo, kako so mu napake pravosodnega in zdravstvenega sistema omogočile, da je nadaljeval kazniva dejanja. Dejala je, da je to pravzaprav sojenje celotni družbi: »Takrat je v Franciji obstajalo neko spoštovanje do tako imenovanih uglednih ljudi v družbi, odvetnikov ali zdravnikov in kirurgov. Tem ljudem so zaupali in niso verjeli, da bi lahko zagrešili kazniva dejanja.«

Vendar je bil Le Scouarnec »pošast, ki je svoje delovno mesto spremenil v lovišče«, je dejala Satta in dodala: »Sojenje bo odprlo tudi vrata k resničnemu sodnemu pregledu zlorab otrok v Franciji in kako bi jih morali obravnavati, tako glede kaznovanja kot preprečevanja.«

Frédéric Benoist, odvetnik dobrodelne organizacije za zaščito otrok La Voix de L'Enfant (Otrokov glas), ki je civilna stranka v primeru, je izpostavil šokantne napake in nepravilnosti na institucionalni ravni. Te so kirurgu omogočile, da je toliko let še vedno spolno zlorabljal. Benoist je v imenu dobrodelne organizacije vložil ločeno pravno pritožbo zaradi neizpolnjevanja dolžnosti zaščite ljudi na institucionalni ravni.

Le Scouarnec je nekatere obtožbe delno priznal, drugih pa ne. FOTO: Joel Saget/AFP

Institucije so zatajile?

Benoist je povedal, da ko je FBI leta 2004 prvič obvestil francoske oblasti o Le Scouarnecovi spletni dejavnosti, ga ti niso aretirali na domu v jutranji raciji, temveč so ga povabili na policijsko postajo. Ko so kasneje preiskali njegov dom, niso našli dokazov. Vendar policija ni preiskala njegove pisarne v bolnišnici, kjer bi našli posnetke na njegovem službenem računalniku in lutke, zaklenjene v omari. Le Scouarnec je tedaj trdil, da je bil v težkem obdobju v zakonu in da je bilo gledanje posnetkov zlorab otrok enkratna napaka.

Benoist je povedal, da ko je bil Le Scouarnec leta 2005 obsojen zaradi dostopanja do posnetkov zlorab otrok na spletu, mu sodnik ni naložil psihiatričnega zdravljenja niti mu ni prepovedal dela z otroki. Sodišče v nasprotju s pravili ni takoj obvestilo bolnišničnega sistema niti nacionalnega zdravniškega sveta. Vendar je zdravnik v bolnišnici, kjer je Le Scouarnec delal, leta 2006 opozoril vodstvo na Le Scouarnecovo nenavadno vedenje in skrb vzbujajoče komentarje ter vodstvu povedal o njegovi obsodbi, o kateri je prebral v medijih. Še en zdravnik urgence je prav tako opozoril, da je Le Scouarnec med delom gledal posnetke zlorab otrok. Kljub temu je Le Scouarnec še naprej delal v bolnišnicah.

Benoist je dejal: »Nepravilnosti na toliko ravneh so privedle do te katastrofe.«

Sojenje se bo začelo 24. februarja v Vannesu in bo trajalo do junija.