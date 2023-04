Četrt stoletja za Putinovega kritika

Tipično za politične procese v sodobni Rusiji, z lisicami na rokah kot žival na razstavi v stekleni kletki, je na sodišču v Moskvi ruski politični aktivist in novinar Vladimir Kara-Murza v ponedeljek dočakal pričakovano sodbo. Zaradi domnevne izdaje, širjenja lažnih informacij o ruski vojski in sodelovanja z nezaželeno organizacijo so ga obsodili na 25 let zapora v eni od ruskih kazenskih kolonij s strogim režimom, dejansko naslednicah gulagov iz sovjetskih časov.

Po besedah njegove odvetnice Marie Eismont se je zdravstveno stanje Kara-Murze v zaporu poslabšalo. FOTO: Handout AFP

S tem se je 41-letni Kara-Murza pridružil usodi kritikov ruskega avtokrata Vladimirja Putina, za katere velja, da so v tujini, zaporu ali mrtvi. Od drugih v kategoriji zaprtih se njegova kazen vendarle nekoliko razlikuje. Je namreč najdaljša, kar so jih od začetka vojne v Ukrajini dosodili kateremu od kritikov Putinovega zadnjega vojaškega podviga. Takšna kazen je tudi maksimum, ki ga lahko za očitana kazniva dejanja zahtevajo tožilci. Kar so zahtevali, to je sodišče dosodilo.

Na sojenju, ki ga opisujejo kot montirani proces v stilu fars iz časa strahovlade sovjetskega diktatorja Josifa Stalina, se Kara-Murza za dejanja ni pokesal. Povedal je, da ne samo stoji za vsem, kar je za medije in na predavanjih na Zahodu povedal o ruski vojni proti Ukrajini, ampak je na vse to ponosen. Za zahodne medije in na predavanjih, seveda izven Rusije, je Putinov režim obsodil kot morilski. Trdi, da celo s prepovedanim orožjem načrtno napada civilne cilje, kar Moskva vehementno zanika.

Opozicijski aktivist sicer trpi za živčno boleznijo, imenovano polinevropatija. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

V Kremlju sodbe očetu treh otrok Kara-Murzi, ki se je šolal v tujini in ima poleg ruskega tudi britansko državljanstvo, torej bi lahko, če bi hotel, brez težav živel skoraj kjerkoli drugje kot v domovini, niso hoteli komentirati. Tiskovni predstavnik ruske oblasti Dimitrij Peskov je povedal, da tega nikoli ne počnejo. Veliko manj so bili zadržani izven Rusije. Zunanji minister Velike Britanije James Cleverly je zahteval, naj njihovega državljana, ki je diplomiral in magistriral iz zgodovine na sloviti univerzi v Cambridgeu, takoj izpustijo. »Današnja nezaslišano ostra kazen je še enkrat jasno pokazala politično zlorabo sodstva za pritisk na aktiviste, borce za človekove pravice in vse glasove proti nelegalni ruski vojni proti Ukrajini,« pa je v odzivu na razglasitev sodbe Vladimirju Kara-Murzi zapisal visoki predstavnik Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Josep Borrell.