Vojvodinja bo prodajala marmelado

Vojvoda in vojvodinja Susseška sta vedno v središču pozornosti medijev, kar znata dobro izkoristiti. Novice o njunih novih projektih v javnost spuščata postopoma in v majhnih odmerkih, ki zbujajo veliko radovednost. Prav to od sredine marca, ko je napovedala ustanovitev svoje blagovne znamke American Riviera Orchard, počne Meghan Markle.

Najprej je sredi marca na instagramu objavila 16-sekundni video, v katerem se suče po kuhinji, za glasbeno podlago pa si je izbrala prijetno jazzovsko skladbo I Wish You Love, ki jo je v 60. letih prepevala Nancy Wilson. Napovednik ni razkril prav veliko, a vseeno dovolj, da so v javnosti zaokrožile novice, da bo promovirala svoj življenjski stil tudi skozi domačnost kuhanja, kuharskih knjig, prtov in opreme za kuhinjo, pa tudi z domačimi marmeladami in džemi. Te dni je z objavo fotografij kozarca jagodne marmelade pokazala, v katero smer bo zapeljala svoj novi podjetniški podvig. Med svoje prijatelje in medijske vplivneže je razdelila lične lončke in vsakega označila s številko, recimo 17 od 50. Na njih je naveden tudi mondeni Montecito, zatočišče bogatih in slavnih v Kaliforniji, kjer sta si ustvarila novi dom.

Ob začetku kampanje na družabnih omrežij je imela Meghan tudi nekaj smole, saj jo je zasenčila novica, da je za rakom zbolela valižanska princesa Kate. Z njo že dolgo nista v dobrih odnosih, to pa velja tudi za njuna moža, nekoč neločljiva brata Harryja in bodočega kralja Williama. Slišati je, da si Kate želi,, da bi se družinske napetosti vendarle umirile in da bi prišlo do sprave, zato sta Kate in William kmalu po razkritju novice povabila Harryja in Meghan, naj z otrokoma prideta v Veliko Britanijo. A Meghan je povabilo zavrnila. Pričakuje, da se ji bodo na dvoru opravičili za vse, kar so ji slabega naredili.

Zdaj Harry in Meghan stopata na novo podjetniško pot, na kateri pa ne bodo več v ospredju njune vezi z britanskim dvorom, kot je bilo to v filmu Harry and Meghan, ki sta ga posnela v sodelovanju z Netflixom, in v Harryjevi avtobiografiji Rezerva (Spare). Sodelovanje z Netflixom bodo zapeljali drugam. Meghan bo nastopila v šovu, v katerem bo slavila veselje do kuhanja in vrtnarjenja, prirejanja zabav in druženja s prijatelji. Za Harryja pa so našli nekoliko bolj adrenalinsko, a tipično angleško idejo: gledalce bo popeljal v ozadje športa, ki ga moški njegove družine dobro obvladajo: pola.