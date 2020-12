Vrnitev odpisanega

Britanski epidemiolog in profesor matematične biologije dr. Neil Ferguson si je med sonarodnjaki prislužil vzdevek Profesor Lockdown. 52-letnika mediji krivijo za to, da je predsednik vlade Boris Johnson za 180 stopinj spremenil svoje mnenje o božiču in prepovedal druženje več družin v zasebnih prostorih v Londonu in v jugovzhodni Angliji, s čimer je za družinska srečanja prikrajšal milijone Britancev.



Britanski premier je odločitev sprejel po tem, ko ga je posebna znanstvena svetovalna skupina, imenovana Nervtag Group, katere član je tudi Ferguson, v petek obvestila o novem sevu virusa sars-cov-2, o katerem domnevajo, da je kar 70-odstotno bolj nalezljiv, ne pa bolj nevaren.



Za rumene medije je bolj kot novi vladni ukrepi za preprečevanje širjenja virusa zanimivo zasebno življenje Profesorja Lockdowna. Ta namreč očitno ne živi tega, kar pridiga, kar je bil tudi vzrok, da se je moral posloviti iz znanstvene svetovalne skupine za nujne primere, SAGE.



Vzrok za njegovo neslavno slovo je bil, da se je v času lockdowna sestajal s svojo 38-letno poročeno ljubico Antonio Staats, ki se je odkradla iz svojega dva milijona evrov vrednega doma, ki si ga deli z možem in otroki, in ga obiskovala.



Pri njem je bila vsaj dvakrat, enkrat celo takoj zatem, ko je Ferguson končal samoizolacijo po pozitivnem testu na novi koronavirus. Znanstvenik je sicer ločen, z nekdanjo ženo pa imata enega otroka. Maja, ko so ga razkrinkali, je priznal, da je »naredil napako v presoji«, in odstopil s položaja svetovalca.



V kabinetu predsednika vlade zadeve niso komentirali, nekdanji vodja torijcev sir Iain Duncan Smith pa je izjavil, da »afera spodkopava vladno sporočilo o lockdownu.«



Ferguson je zdaj za BBC izjavil, da bo Velika Britanija morda potrebovala tretji lockdown, ki bo še strožji od drugega. Premier Johnson je sicer napovedal, da bo med prazniki možno druženje največ treh družin in potovanja po državi, novi vladni ukrepi pa bodo za to prikrajšali približno tretjino državljanov.



Prav Ferguson naj bi bil zaslužen tudi za prvi lockdown, saj je Johnsona odvrnil od strategije pridobivanja čredne imunosti. Napovedal je, da bi bilo v Veliki Britaniji, če ne bi sprejeli ukrepov, več kot pol milijona mrtvih. Za zdaj je za covidom-19 zbolelo dva milijona Britancev, 67.000 pa jih je umrlo.

