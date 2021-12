Williamova najljubša pesem za naporna ponedeljkova jutra

Bodoči britanski kralj ima nasvet za vse tiste, ki slabo prenašajo ponedeljke oziroma je zanje vračanje v delovni pogon velik izziv: zavrtijo naj si pesem Thunderstruck avstralske rock zasedbe AC/DC in nenadoma se bodo »zbudili, najboljše možne volje bodo in pripravljeni na vse«. Skladba je po besedah princa Williama »najboljše poživilo«, tudi če na prvi pogled ne deluje ravno tako. »Ko sem si jo prvič predvajal, in od takrat sem jo poslušal že milijonkrat, se mi je zdela precej težka za ponedeljkova jutra.« Toda »udarec strele« človeka spodbudi, da se začne premikati z bolj poskočnim korakom in »udarjati z glavo«.

William se je v precej osebnem pogovoru za Applov podcast Time to Walk med sprehodom okoli dvorca Sandringham dotaknil vrste različnih tem, tudi tega, kako so ga zaznamovale pogosto travmatične izkušnje, ki jih je doživel kot pilot reševalnega helikopterja. Vendar je njegova glasbena izbira poskrbela, da vse skupaj ni izzvenelo preresno.

Princ William se je med nedavnim obiskom sedeža nevladne organizacije CATCH v Leedsu preizkusil v igranju namiznega tenisa. FOTO: Phil Noble/Reuters

Uspešnica AC/DC iz leta 1990 je bila zadnja na seznamu skladb, na katere je po poročanju Daily Telegrapha opozoril vojvoda Cambriški​. Poleg nje je omenil še Shakirino Waka Waka, o kateri pravi, da jo obožujeta njegova najstarejša otroka, ter skladbo Tine Turner The Best, ki ga spominja na pokojno mater, princeso Diano. William je razkril, da jo je valižanska princesa na ves glas prepevala v avtu, vsakič ko je njega in njegovega brata Harryja peljala nazaj v internat. »To je bil res pristen družinski trenutek. Ko jo poslušam zdaj, se spomnim tistih voženj z avtomobilom. Prikliče mi tudi veliko drugih spominov na mojo mater,« je poudaril William.