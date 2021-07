Z Bezosom v vesolje 18-letni študent

Koliko bo vstopnica za polet, pri podjetju še niso povedali. Poznavalci pravijo, da se bo verjetno gibala okoli 250.000 dolarjev, kolikor znaša tudi vstopnica na vesoljsko letalo Virgin Galactic. FOTO: Isaiah J. Downing/Reuters

Na krovu bodo najmlajši potnik in najstarejša potnica v vesolje ter tudi najbogatejši človek na Zemlji. FOTO: Mark Ralston/AFP

Jeff Bezos se rad pohvali, da ima njegova kapsula največja okna. FOTO: Isaiah J. Downing/Reuters

Osemnajstletni nizozemski študentbo 20. julija ob boku, njegovega bratain pionirke letalstvapoletel v vesolje z raketo New Shepard podjetja Blue Origin. To bo prvi podorbitalni polet s posadko za to podjetje. Najstnik ni anonimnež, ki je za karto na dražbi plačal 28 milijonov dolarjev. Ta ostaja neznanec, a ker se križa polet z njegovimi drugimi načrti, se je sedežu tokrat odpovedal in bo letel na enem izmed prihodnjih letov, so pojasnili pri Bezosovem podjetju.Tako bo na krovu kapsule Oliver Deamen, ki je z očetom prav tako sodeloval na dražbi in si pravzaprav zagotovil let na drugem komercialnem poletu, so pojasnili pro podjetju. »Neverjetno vznemirjen sem, da bom poletel. To sem sanjal od malega in postal bom najmlajši astronavt vseh časov. Komaj čakam, da bom občutil breztežnost in da bom svet videl od zgoraj. Najlepša hvala ekipi podjetja Blue Origin, ki je naredila raketo New Shepard in to pustolovščino,« je bil navdušen 18-letnik.Nizozemski mediji sicer poročajo, da bi moral leteti njegov oče, ustanovitelj investicijskega podjetja Somerset Capital Partners, a je vstopnico odstopil sinu.Mladenič bo najmlajša oseba, ki bo letela v vesolje, na drugi strani pa bo Funkova z 82 leti postala najstarejša potnica v vesolje.Polet se bo zgodil 20. julija, na 52. obletnico pristanka Apolla 11 na Luni. Bezos je takrat še menil, da bo prvi milijarder, ki bo z lastnim plovilom dosegel magično mejo, a ga je za par dni prehitel ustanovitelj podjetja Virgin GalacticVirginov polet je s posebnim vesoljskim letalom, Bezosov pa z raketo v kapsuli, ki se ponaša z največjimi okni kateregakoli vesoljskega plovila. Ustanovitelj Amazona si seveda prizadeva, da bodo potniki za ceno, ki še ni znana, dobili vrhunsko izkušnjo in neverjeten pogled z roba vesolja, kjer bodo nekaj minut uživali v breztežnosti. Raketa, delujoča na vodikovo gorivo, bo potnike popeljala na višino 100 kilometrov, nato bo kapsula s pomočjo padal in zračnih blazin pristala na puščavskih tleh.