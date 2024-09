Gary Oldman navdušuje v novi sezoni Počasnih konjev

Vohuna angleške obveščevalne službe MI5 si ponavadi predstavljamo kot Jamesa Bonda, ki v elegantni obleki srka svoj martini, osvaja ženska srca in rešuje svet. A Jackson Lamb, ki je glavni junak serije Počasni konji (Apple TV) in ga igra Gary Oldman, je nekaj čisto drugega, zamaščen je, debel, zanemarjen, prostaški, ves čas kadi in pije ter se baše s hitro hrano, neusmiljen je do svojih sodelavcev, a na koncu vedno pretenta tako zlikovce kot svoje nadrejene.

Počasni konji se namreč imenuje zanikrn oddelek obveščevalne službe, kjer končajo agenti, ki so zamočili kakšno od operacij in jim ne morejo več zaupati, zato jih šefica MI5 (Kristine Scott Thomas) vedno pošilja naravnost v ogenj akcije, saj so zgolj kolateralna škoda. Odlični polnokrvni triler, ki je poln akcije in obešenjaškega humorja, je požel odlične kritike in zdaj je na male ekrane prišla že težko pričakovana šesta sezona. Zgodba je povzeta po nagrajeni seriji vohunskih romanov pisatelja Micka Herrona, ki jih lahko beremo tudi v slovenščini.

Oskarjevec Gary Oldman, ki je zaslovel v ikoničnih vlogah, od grofa Drakule do Winstona Churchilla, je v seriji res odličen. Zdelo se je namreč, da se bo 66-letni igralec počasi upokojil, a ta vloga ga je spet povzdignila v orbito slave.

Rodil se je v revni londonski četrti New Cross, pri sedemnajstih letih je opustil šolanje. Hotel je postati pianist, po srečanju z gledališkim režiserjem Rogerjem Williamsom pa ga je začela zanimati igra. Najprej je nastopal v gledališču, prvič se je pojavil v televizijskem filmu Meantime reži­serja Mika Leigha, pet let pozneje pa debitiral na filmu kot Sid Vicious v biografskem filmu Sid in Nancy režiserja Alexa Coxa.

Zapleten je bil tudi v škandal, saj ga je ena od njegovih bivših žena obtožila, da je bil v njunem zakonu nasilen in da je potrošil na tisoče dolarjev za alkohol in prostitutke. Oldman je bil poročen petkrat, med drugim tudi z igralko Umo Thurman.