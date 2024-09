V Los Angelesu bodo podelili televizijske nagrade emmy

V gledališču Peacock bo drevi 76. podelitev televizijskih nagrad emmy. Tokrat Netflix prihaja s 107 nominacijami, televizija FX pa s 93, med drugim za najboljšo dramsko serijo Shogun, ki ima 25 nominacij. Obenem ima FX v ognju tudi komično serijo The Bear s kar 23 nominacijami.

Podelitev bosta vodila komika, oče in sin, Eugene in Dan Levy, ki sta tudi sama že dobila emmyja za vlogi v komični seriji Schitt's Creek. Za Kanadčana, ki sta dobila nagrado v času karantene, je bila zamisel, da bi letos gostovala v živo v gledališču zadostna spodbuda, sta igralca sporočila medijem.

Tokratna podelitev emmyjev je že druga v tem letu, saj so 75. podelitev iz lanskega leta zaradi stavke scenaristov in igralcev premaknili na letošnji januar. Na 76. podelitvi bodo tako nagrajene oddaje, ki so bile predvajane med 1. junijem 2023 in 31. majem 2024.

Med favoriti za nagrade so znova The Bear ter Shogun (FX), Krona (Netflix), Fallout (Prime Video) in Baby Reindeer (Netflix). Po Netflixu in FX se je po številu nominacij prvič po 20 letih na tretje mesto z 91 uvrstila televizija HBO, sledi pa Apple TV+ z 72 nominacijami.

Nagrade bodo med drugim podeljevali Christine Baranski, Kathy Bates, Gael García Bernal, Matt Bomer, Connie Britton, Nicola Coughlan, Billy Crystal, Viola Davis, Giancarlo Esposito, Colin Farrell, Lily Gladstone, Selena Gomez, Mindy Kaling, Jimmy Kimmel, Greta Lee, Diego Luna, Steve Martin, Maya Rudolph in Martin Sheen.

Na podelitev sta povabljena tudi udeleženca olimpijskih iger v Parizu: plavalec Caeleb Dressel in igralka ragbija Ilona Maher.

V kategoriji dramskih serij se za nominacije potegujejo Shogun, Slow Horses, Krona, The Gilded Age, Smith in The Morning Show. Za glavno moško vlogo so v tekmi Idris Elba (Hijack), Donald Glover (Gospod in gospa Smith), Walton Goggins (Fallout), Gary Oldman (Slow Horses), Hiroyuki Sanada (Shogun) in Dominic West (Krona).

Za glavno žensko pa Anna Sawai (Shogun), Carrie Coon (The Gilded Age), Jennifer Aniston (The Morning Show), Maya Erskine (Gospod in gospa Smith) Imelda Staunton (Krona) in Reese Witherspoon (The Morning Show).

V kategoriji komičnih serij se za emmyja potegujejo Abbott Elementary, Curb Your Enthusiasm, Hacks, Only Murders in the Building, Palm Royale, Reservation Dogs, The Bear in What We Do in the Shadows.

Med glavnimi igralci v tej kategoriji so med drugim Matt Berry (What We Do in the Shadows), Larry David (Curb Your Enthusiasm) Steve Martin in Martin Short (Only Murders in the Building), Jeremy Allen White (Medved) in D'Pharaoh Woon-A-Tai (Reservation Dogs).

Nominacije za glavne igralke pa so prejele Quinta Brunson (Abbott Elementary), Ayo Edebiri (The Bear), Selena Gomez (Only Murders in the Building), Maya Rudolph (Loot), Jean Smart (Hacks) in Kristen Wiig (Palm Royale).

V tekmi za emmyja za omejeno ali antološko serijo ali film: pa so nominirani Baby Reindeer, Fargo, Lessons in Chemistry, Ripley ter Pravi detektiv: Dežela teme.