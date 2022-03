Za najlepšo na svetu je bila izbrana Poljakinja

Sedemindevetdeset lepotic z vsega sveta se je zbralo v portoriški prestolnici San Juan na 70. tekmovanju za miss sveta že lanskega decembra, a je dokončanje prireditve preprečil izbruh okužb s sars-cov-2. Okužilo se je 23 tekmovalk in precej članov spremljevalnega osebja, zato so finale le nekaj ur pred začetkom preložili na ta teden. To je hkrati pomenilo, da je miss leta 2019, Jamajčanka Toni-Ann Singh, miss z najdaljšim stažem v zgodovini izborov.

V sredo so izbor vendar dokončali, izmed štirideset polfinalistk so za najlepšo izbrali triindvajsetletno Poljakinjo Karolino Bielawsko. Manekenka je že od štirinajstega leta, ko je osvojila drugo mesto na tekmovanju Elite Model Look, leta 2019 je osvojila naslov miss Poljske. Na lepotnem prestolu miss sveta je Karolina Bielawska druga Poljakinja, prva je naziv osvojila Aneta Beata Kreglicka leta 1989. Bielawska je dokončala študij menedžmenta, vpisan ima magisterij iz poslovnih ved, v prvih izjavah po zmagi pa je povedala, da si želi v prihodnosti postati televizijska voditeljica in motivacijska trenerka. V Lodžu sodeluje v dobrodelnem prostovoljskem projektu Lepota z namenom, v okviru katerega pomagajo brezdomcem.

FOTO: Ricardo Arduengo/AFP

O zmagovalki je odločala žirija, v kateri so bili miss sveta 1986 Giselle Laronde, direktorica družbe, ki prireja izbor, Julia Morley, in britanski publicist Patrick Robinson, za spremljevalki so razglasili Shree Saini (ZDA) in Olivio Yace (Slonokoščena obala). Med prireditvijo so v podporo Ukrajini prižgali sveče, kandidatke za lepotno krono so zapele pesem Andrea Bocellija Molitev, predvajali so tudi posnet nagovor miss Ukrajine 2016 Aleksandre Kučerenko.