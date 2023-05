Zadnji Tarantinov film

Legendarni režiser Quentin Tarantino je končno spregovoril o filmu, o katerem trdi, da bo njegov zadnji. Njegov naslov, kot je to sicer že nekaj časa znano, bo Movie Critic in bo seveda govoril o filmskem kritiku. Nekaj časa je načrtoval, da ga bo posvetil najslavnejši kritičarki vseh časov Pauline Kael, ki je nekoč pisala za revijo The New Yorker.

A zdaj si je očitno premislil. Posvetil ga bo namreč nenavadnemu ljubitelju filmov, ki je pisal filmske kritike za porno revijo, ki jo je Tarantino rad listal, ko je bil še najstnik. »Ker so se mi zdele vse ostale strani v reviji preveč pokvarjene za moje mlade oči, sem se vedno najraje ustavil pri njegovi kritikah in jih obsedeno bral. Bil je ciničen kot sam hudič, nikakor ni bil politično korekten, bil pa je zelo smešen in ves čas je v svojih tekstih mastno preklinjal. Zvenel je kot tip, ki je star vsaj petdeset, imel pa je komaj trideset let in je umrl mlad, saj je bil alkoholik.« Glavni junak novega filma bo malo spominjal nanj, predvsem pa bo podoben čudaškemu Travisu Bicklu iz Scorsesejevega Taksista, ki ga je odigral Robert De Niro. Znano je tudi, da se bo film dogajal leta 1977 v Kaliforniji.

Quentin Tarantino FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP

Tarantino ima rad filmske kritike, priznava. Ni sicer začel kot kritik, tako kot recimo režiserja François Truffaut ali Paul Schrader, ampak kot veliki oboževalec predvsem bizarnih filmov, na pamet je znal povedati najmanjše podrobnosti o njih in znal je našteti vse igralce, tudi tiste, ki so igrali v najbolj stranskih vlogah. Tarantino je povedal, da bo priprave za snemanjem začel že prihodnji mesec. Režiser, znan po filmih, kot so Pulp Fiction, Ubila bom Billa in Django brez okovov, je pred kratkim že povedal, da bo njegov naslednji film tudi njegov zadnji.

»Snemanje filmov me preprosto ne motivira več,« je izjavil. Povedal je tudi, da neumorno išče igralca za glavno vlogo. »V zadnjem času v ameriških filmih igrajo le angleški ali avstralski igralci, ki se potem trudijo govoriti z ameriškim naglasom, kar je zelo umetno in lažno. Zdi se, kot da smo jim Američani odstopili svoje ozemlje.«

Režiser je še priznal, da obožuje filme, ki so nastali v 70. letih prejšnjega stoletja, in je prepričan, da je bilo to desetletje najboljših filmov vseh časov. »V glavnih vlogah želim spet gledati igralce kot sta to bila mlada Robert De Niro ali Al Pacino, ki sta odražala ameriško kulturo. Ki sta bila neskončno avtentična.«